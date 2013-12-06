◆【緣起】-----◎ 三月有我們想傳達的訊息，春暖花開的季節，溫和的氣候，讓人愉悅，想來一杯咖啡或飲茶，分享我們的喜悅~

這是三月室內設計的緣起，傳達我們希望每完成一個個案，讓您們會帶來喜悅，和追求期待分享給認識的親朋好友。 ◆【相遇】----- ◎ 每個人都有他們心中的夢想家園以及理想的住宅品質，個人的風格及需求都不同，經由網路上的結緣，我們遇到了彼此 再由互相了解，到細微的設計，細心溝通到了解，您們相信我們的專業，我們充分的表達你們的想法，在透過專業的設計來表達出屬於您們心目中的理想居住環境 ◆【信任】----- ◎ 信任是我們一直努力的目標，採用天然的材質，低甲醛的板材，無毒的漆面，在設計工程的每一個環節都嚴格把關、室內設計是我們的專業，信任是您們給我們最大的支持~我們是一個團隊，專業、認真、謙卑的設計團隊，每完成一個案件，就多了位朋友，我們相當珍惜~