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三月室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 高雄市
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    • 台南(陳公館)新建住宅, 三月室內裝修設計有限公司 三月室內裝修設計有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    台南(陳公館)新建住宅, 三月室內裝修設計有限公司 三月室內裝修設計有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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    台南(陳公館)新建住宅

    ◆【緣起】-----◎ 三月有我們想傳達的訊息，春暖花開的季節，溫和的氣候，讓人愉悅，想來一杯咖啡或飲茶，分享我們的喜悅~

    這是三月室內設計的緣起，傳達我們希望每完成一個個案，讓您們會帶來喜悅，和追求期待分享給認識的親朋好友。                                                                                                                      ◆【相遇】----- ◎ 每個人都有他們心中的夢想家園以及理想的住宅品質，個人的風格及需求都不同，經由網路上的結緣，我們遇到了彼此 再由互相了解，到細微的設計，細心溝通到了解，您們相信我們的專業，我們充分的表達你們的想法，在透過專業的設計來表達出屬於您們心目中的理想居住環境                                                               ◆【信任】----- ◎ 信任是我們一直努力的目標，採用天然的材質，低甲醛的板材，無毒的漆面，在設計工程的每一個環節都嚴格把關、室內設計是我們的專業，信任是您們給我們最大的支持~我們是一個團隊，專業、認真、謙卑的設計團隊，每完成一個案件，就多了位朋友，我們相當珍惜~

    服務
    • 建築設計
    • 室內設計
    • 景觀設計
    • 室內裝修工程
    • 新建工程
    • 舊屋改造
    服務區域
    台灣南部與高雄市
    地址
    明誠一路29號
    807 高雄市
    台灣
    +886-73833588 www.march-design.com.tw

    評論

    chen feng-wen
    历经大半年的时间与等待，新购住宅的装潢工程终于在110年12月底前准时验收完成。 回想起来，我们的运气很好，也算是机缘，当初在挑选室内装修业者时，我和老婆的基本原则就是：公司要合法立案登记，负责人与设计师及其团队成员要有专业证照，更要有具体的实绩(案例)佐证其施工经验，且客户的评价要优良。而三月公司就具备了这样的资格与条件。 就我们家对新居的要求而言，风格偏向现代简约，一切的设计要讲究实用、耐用、好用，日后容易维护，且装潢板材或涂料尽量采用环保无毒者。从咨商会勘、设计规划、估价说明、签约施作、专人监造及完工验收的整个过程下来，我深深体会到了三月公司团队的用心、贴心与细心。当屋主提出问题或需求时可立即获得回应，并能协助处理屋况既有的小瑕疵，还从进场施作的工班及协力厂商口中获悉，三月公司负责人夫妇的态度很实在，且重视施工细节的程度在业界颇为出名。 最终的结果证明，我们挑对了一家好的室内装修公司，全家人都很满意三月公司的设计与施工品质。
    4個月前
    李宜瑾
    透過親友的介紹認識了三月… 經他們專業的評估和施工；小小坪的空間也能展現五星級飯店的住宿感受；加上施工的材料，是他們所堅持對環境影響最少的木材；所以住起來安心又舒適…每天下班最想去的地方就是我家；謝謝三月的用心和專業的品質。
    6個月前
    林淑青
    感觉得到设计师的用心把冰冷的建筑驻入了温度
    約2年前
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