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空間以人為本、生活回歸本質的設計理念，以尊重環境的設計態度，擅長將空間化繁為簡，以多樣化的風格，塑造並呈現漂亮家居、客製化的店面空間等優質作品。
很多人都喜歡傳統的設計元素，特別是傳統東方元素，在裝潢新家的時候也不例外。傳統元素並不意味著過時與陳舊，相反地，它往往天然帶有一種微妙的，歲月沉澱後的情感與文化價值，讓我們可以靜下心來、細細品味漫時光的味道。那麼你知道我們可以如何在裝潢設計新家的時候融入一些傳統東方元素？今天的這個點子簿就來告訴你答案！在今天的這個點子簿裡，我們會和大家分享一些來自專業設計師、美麗又獨特的東方元素設計範例，如果你也喜歡有傳統元素的裝潢風格，如果你也希望把傳統東方元素帶進你的…
在對新家裝潢的時候我們會遇到很多的問題和煩惱，無論是基礎建材的選擇還是家居飾品的搭配，都需要我們從各方面綜合考量，最終選擇一個最適合自己的解決方案。今天的這個點子簿就來和大家分享一種非常適合台灣氣候的一種木材替代品，如果你也想要居住空間裡充滿木頭質感，可是又怕台灣的潮濕天氣會讓木材發霉、變型？那麼你可以考慮一下「木紋磚」看看喔！木紋磚指的是帶有仿木紋理的瓷磚，它們擁有瓷磚的特性以及木材的美感，是種集木材及瓷磚兩者優點的裝飾建料。如果你也對木紋磚感興趣，現在…
樓梯連結家中不同樓層，也常常是客廳的重要組成部分，如果費點心設計樓梯的造型，居家空間的美感還能大升級。然而，畢竟樓梯最主要的功能是讓人踏在上面走動，因此安全依舊是最大的考量。樓梯踏板使用的材質會影響到樓梯的安全性，對於喜歡在室內打赤腳的你來說，也會影響到腳底的觸感。一般常用的樓梯踏板的材質有下面這三種，你可以多方面評估，或者是在跟設計師商量之後，選擇最理想的材質!1.