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七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Hualien County, 花蓮市
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    • 八方悅鍋物-花蓮, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 水泥 Grey
    八方悅鍋物-花蓮, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 實木 Brown
    八方悅鍋物-花蓮, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 磚塊 Grey
    +12
    八方悅鍋物-花蓮
    愛旅行民宿, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 磁磚 White
    愛旅行民宿, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 水泥 Blue
    愛旅行民宿, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 磁磚 Blue
    +53
    愛旅行民宿
    德蓮咖啡裝修案, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 實木 Black
    德蓮咖啡裝修案, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 大理石 Black
    德蓮咖啡裝修案, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间 木頭 White
    +13
    德蓮咖啡裝修案
    住宅裝修案, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 小臥室 木頭 White
    住宅裝修案, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 客廳 大理石 White
    住宅裝修案, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 餐廳 大理石 White
    +14
    住宅裝修案
    舊屋改造民宿, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间
    舊屋改造民宿, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间
    舊屋改造民宿, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间
    +38
    舊屋改造民宿
    奇幻地咖啡-WONDER LAND, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间
    奇幻地咖啡-WONDER LAND, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间
    奇幻地咖啡-WONDER LAND, 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 七輪空間設計PHONE AND LINE ID:0927945509 商业空间
    +29
    奇幻地咖啡-WONDER LAND
    顯示全部21專案

    為每位客人量身訂製專屬設計系列聆聽您的需求，配合您的預算，設計出您所鍾意的【設計美感】強調注重客人不同的要求，用心打造，製作過程注重彼此溝通，以設計師獨特的設計觀點結合客人所需，絕非粗製濫造，為求結案而求快！ 結合《自然、時尚、實用、人性機能化》，設計出獨特的室內空間,並且按照建築物本身自然的採光，加上配合室內動線規劃，巧妙地打造出，俐落極簡的生活格居，以及運用巧思，來彌補建築物原先的不足！ 每人每日約有百分之七十的時間處於室內，由此可知，良好的室內設計及規劃，是絕對必備的生活條件之一，對於每一個小細節，誠和設計都兼顧著與自然合而為一的天人精神，採用對環境衝擊較小的建材及塗料，提供一個《良善》的生活空間，進而為環保及地球盡點心力！ 在七輪裡，設計製品並非高貴華麗的『裝飾品』，由人的觀點出發，更加的人性化，讓您的每一分花費都獲得真正實質的意義，絕非傳統廣告的俗不可耐。 結合室內設計、網頁、動畫、CIS等等設計團隊，滿足客人每一層面的要求，更多元化的設計角度，獨創出誠和設計特有的風格，讓客人獲得符合時尚又不失實用性的設計元素。

    服務
    室內設計/空間規劃/建築/老屋翻修/庭院造景
    服務區域
    • 台灣
    • 花蓮
    • Taiwan
    • Hualien County
    • 花蓮市
    地址
    花蓮市鎮國街54巷24號
    970 Taiwan, Hualien County, 花蓮市
    台灣
    +886-927945509 www.facebook.com/chakradesign

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