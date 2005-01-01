約瑟國際設計事業群為一同時具備整合建築設計/室內設計/景觀設計/平面廣告設計/工業設計/工程管理/技術研發及法務諮詢等之一流專業空間加值設計中心，並分由各本科系且均擁有數十年專業之各項具有國家內政部頒發專業證照之專業人員所共同聯合創立之一流專業設計團隊。在這光速度的世代，能為您在最短的時間內，提供國際化及第一流之服務，並完成您所託付之工作及使命。

主要營業項目：建築空間設計、建築外觀設計、室內空間規劃、豪宅及招待所設計、一般住宅設計、辦公室設計、商業空間設計、公共空間設計、房屋銷售中心設計、樣板房設計、燈光設計、景觀庭園植栽設計、平面廣告設計、工業設計、家具設計、室內裝修審查簽證、工程管理、執行、工法技術研發及法務諮詢等專業商務服務，另為服務廣大商業客戶群亦提供免費專業設計諮詢及商域商業行為及地域可行性評估專業分析等諮詢策劃服務。

本公司成立2005年自今，基於善盡對服務過之客戶對隱私上之保護要求，鮮少於公眾開放媒體上或網路進行作品刊登或曝光，惟因著本身整合實力的凝聚,在國內、外已成功取得多件競標設計案之資格，在空間設計手法及造型創新暨材料應用上更創下不少國際設計界之先例，其影響至今仍依舊在設計界被廣泛引用。故如您對本公司之設計作品有興趣，竭誠歡迎您透過相關連繫電話或電子信箱與我們連繫。