專門經營室內設計及建築規劃.因為個人喜好增設拖車設計及生產部門.

有感於目前台灣並沒有適合本地習性及需求的拖車且維修困難.所以我們利用多年從事室內設計與業主溝通的經驗及對多數台灣家庭或個人屬於私有領域空間的喜愛及需求設計屬於我們本地習性的露營拖車.

其實在台灣我們週遭擁有非常多優秀的工藝技師及豐富的零配件產業.對於露營拖車及商用拖車的設計及生產完全不輸國外的廠商.所以我們選擇一條與過去其他拖車不同的產品路線來突出我們拖車的特色.套用一句哈雷機車的廣告用語 "沒有一台相同的哈雷" .我們一樣會有"沒有一輛相同的TRAVEL BOX"!

我們的拖車完全依車主的需求設計與生產.每一台拖車均有不同的內裝及設備.我們經過與車主詳盡的溝通及商討.繪製每台拖車的設計圖並詳盡的提供每個細節施工圖說來施作.用製作遊艇的方式來製作拖車.所選擇的管線零件皆採用本地一般商家均有販售的零件方便維修. 但是我們不提供庸俗化的產品.我們希望每一台拖車都有車主的品味及風格並提供美好的使用經驗.希望以後可以接觸到更多的拖車愛好者!