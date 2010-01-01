尋求設計與身體密不可分的實踐，表達對設計以及對環境的尊重。

基本資料 創立於2010年，藍領設計是一個立基於台灣，跨足建築、結構、室裝及工業設計，並與設計相關專業合作密切之設計團隊。強調親身於設計目標場所，長時間的物理與精神投入，學習基地的獨特知識，以求所設計建造成為基地自然生長的空間。