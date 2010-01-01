尋求設計與身體密不可分的實踐，表達對設計以及對環境的尊重。
基本資料 創立於2010年，藍領設計是一個立基於台灣，跨足建築、結構、室裝及工業設計，並與設計相關專業合作密切之設計團隊。強調親身於設計目標場所，長時間的物理與精神投入，學習基地的獨特知識，以求所設計建造成為基地自然生長的空間。
- 服務
- -建築及室內設計整合，與環境及自然密切相關的空間設計。 -結構設計整合，結構優化及構造設計整合，BIM與PCM專業工程管理。 -工業及傢具設計，客製化及定量生產的兩種設計方向。
- 服務區域
- 台北市
- 公司獎項
- 三芝陳宅 / Marco Casagrande為主要建築師
- -World Architecture Community Awards 2009
- -Word Architecture Festival Awards 2009
- -Architectural Review House Awards 2010
- http://chenhouse01.blogspot.com/
- 地址
-
103 台北市
台灣
+886-225539703 www.constructordesign.com