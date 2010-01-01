你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
藍領設計
室內建築師 台北市
概覽 1專案 (1) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 新竹蔡陳宅 , 藍領設計 藍領設計 餐廳
    新竹蔡陳宅 , 藍領設計 藍領設計 工業風的玄關、走廊與階梯
    新竹蔡陳宅 , 藍領設計 藍領設計 客廳
    +10
    新竹蔡陳宅

    尋求設計與身體密不可分的實踐，表達對設計以及對環境的尊重。

    基本資料 創立於2010年，藍領設計是一個立基於台灣，跨足建築、結構、室裝及工業設計，並與設計相關專業合作密切之設計團隊。強調親身於設計目標場所，長時間的物理與精神投入，學習基地的獨特知識，以求所設計建造成為基地自然生長的空間。

    服務
    -建築及室內設計整合，與環境及自然密切相關的空間設計。 -結構設計整合，結構優化及構造設計整合，BIM與PCM專業工程管理。 -工業及傢具設計，客製化及定量生產的兩種設計方向。
    服務區域
    台北市
    公司獎項
    • 三芝陳宅 / Marco Casagrande為主要建築師
    • -World Architecture Community Awards 2009
    • -Word Architecture Festival Awards 2009
    • -Architectural Review House Awards 2010
    • http://chenhouse01.blogspot.com/
    地址
    103 台北市
    台灣
    +886-225539703 www.constructordesign.com
      Add SEO element