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鬆開皺起的眉頭，讓你的嘴角上揚，這才是家的溫度 - 享家空間設計
不知不覺一年的尾聲即將到來，許多時尚品牌都已經迫不及待地展示他們的 2019 年春夏系列。而在室內裝潢設計的世界裡，當然也有流行色趨勢這回事！今天就讓我們來為大家介紹 8 個 2019 年絕對會流行的牆面油漆色，喜歡趕流行的你，就在新的一年用這些充滿活力與個性的顏色妝點你家吧！
台灣多雨炎熱，相對溼度高，使得人們時常感到悶熱、濕冷、不清爽。濕度乍看無形，但溫度與濕度會交互影響，空氣中水氣蘊含的程度不僅會影響人們的體感溫度，也大大影響著生活舒適度的體驗，也關係人體與屋況的健康。比在現代，人們越來越明白濕度在居家生活中的重要性，今天就讓我們一起來了解幾個關於濕度的小知識吧。
設計廚房的時候要考慮到什麼?除了動線之外，收納功能絕對最重要!不管是開放式的掛勾或者是有門的廚櫃，都是擺放眾多鍋具的好地方。在牆面上釘上層板，則可以讓美麗的碗盤成為廚房的裝飾品，一石二鳥。此外，為了善加利用廚房的空間，大多數人會選擇置頂櫃，增加收納的面積。喜歡與眾不同且帶有現代感的設計，可以選擇懸空式的開放式層架，收納之餘也為廚房增色。接下來我們要為大家介紹 21 種收納功能強大的廚房設計，這些炊煮空間不僅機能強大，還十分獨特美麗。一起來看看不同台灣設計師…