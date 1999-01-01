21 種收納功能強大的廚房設計

設計廚房的時候要考慮到什麼?除了動線之外，收納功能絕對最重要!不管是開放式的掛勾或者是有門的廚櫃，都是擺放眾多鍋具的好地方。在牆面上釘上層板，則可以讓美麗的碗盤成為廚房的裝飾品，一石二鳥。此外，為了善加利用廚房的空間，大多數人會選擇置頂櫃，增加收納的面積。喜歡與眾不同且帶有現代感的設計，可以選擇懸空式的開放式層架，收納之餘也為廚房增色。接下來我們要為大家介紹 21 種收納功能強大的廚房設計，這些炊煮空間不僅機能強大，還十分獨特美麗。一起來看看不同台灣設計師…

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