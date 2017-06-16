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本公司服務範圍為景觀設計兼施工，依照客戶需求提供最完善的設計理念與規劃。
為了烘托別墅建築的美，以及提供居者不踏出門也能貼近自然的小天地，庭園景觀成為了最佳小幫手。當你請專業的景觀設計師為你規劃設計之前，可以先了解庭園景觀的基本小知識，這樣傳達心中勾勒的藍圖時，過程會更順暢喔！完美的庭園裡頭，主要使用的材質包含: 木材、石材、磁磚、混凝土、鐵、玻璃… 等，常見的基本元素，則有下列幾種：格柵圍籬：居家安全不可輕忽，因此庭園絕對少不了防衛的裝置。比起水泥或者是金屬的圍牆，利用木頭打造而成的格柵圍籬不僅可愛美觀，還非常實用。利用格子…
住別墅的其中一項最吸引人的優點就是，那就是獨立的寬敞庭院。不管是前院或是後院，甚至走道，其實庭院造景有非常多可以發揮之處。在請專家設計庭院之前，你要先考慮到別墅本身的風格，你蓋的是間現代風的別墅呢，還是鄉村風的別墅？庭院的風格絕對要能與房屋的造型作搭配，這樣才不會過於突兀。這次的點子簿將要介紹 13 種不同的別墅景觀設計，如果你沒有靈感的話，這些圖片應該可以提供一些好點子喔！