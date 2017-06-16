別墅景觀如何設計？ 13 張圖告訴你

住別墅的其中一項最吸引人的優點就是，那就是獨立的寬敞庭院。不管是前院或是後院，甚至走道，其實庭院造景有非常多可以發揮之處。在請專家設計庭院之前，你要先考慮到別墅本身的風格，你蓋的是間現代風的別墅呢，還是鄉村風的別墅？庭院的風格絕對要能與房屋的造型作搭配，這樣才不會過於突兀。這次的點子簿將要介紹 13 種不同的別墅景觀設計，如果你沒有靈感的話，這些圖片應該可以提供一些好點子喔！

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