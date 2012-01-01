談到設計，應該要先探討如何生活！設計者相當於場景的導演，應該注意人（居住者）的主角性，繼而就其生活，決定格局、機能與動線，無論細緻或粗獷、自然的意境表情，都與材質的使用有關，如要將空間發揮到使用最大值，必須在捨得之後，空間量體遂自然成形。

設計風格注重空氣流通、光線充足、動線順暢，格局符合使用者機能，與自然環境做最大值的結合。空間設計中掌握三大設計元素的運用，空氣、光線、水，回歸生活本質。

以品牌概念衍生出設計主題，製造空間獨特的專屬個性！

強調形隨機能，串聯建築結構與環境屬性的脈絡，針對空間者的獨特喜好與使用習慣，透過媒材特色，顛覆制式的格局思維，建構人與人互動間最適合、最舒適的空間，再將最適合的部分，融匯在他們心中的藍圖裡，

使最後落實呈現的生活空間如見其人。