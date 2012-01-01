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    • 家的溫度 豁然, 晨室空間設計有限公司 晨室空間設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    家的溫度 豁然, 晨室空間設計有限公司 晨室空間設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    家的溫度 豁然, 晨室空間設計有限公司 晨室空間設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    家的溫度 豁然
    國內第一間實體數位化銀行概念店, 晨室空間設計有限公司 晨室空間設計有限公司 商业空间
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    國內第一間實體數位化銀行概念店
    淡水許宅, 晨室空間設計有限公司 晨室空間設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    淡水許宅, 晨室空間設計有限公司 晨室空間設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    淡水許宅

    談到設計，應該要先探討如何生活！設計者相當於場景的導演，應該注意人（居住者）的主角性，繼而就其生活，決定格局、機能與動線，無論細緻或粗獷、自然的意境表情，都與材質的使用有關，如要將空間發揮到使用最大值，必須在捨得之後，空間量體遂自然成形。

    設計風格注重空氣流通、光線充足、動線順暢，格局符合使用者機能，與自然環境做最大值的結合。空間設計中掌握三大設計元素的運用，空氣、光線、水，回歸生活本質。

    以品牌概念衍生出設計主題，製造空間獨特的專屬個性！

    強調形隨機能，串聯建築結構與環境屬性的脈絡，針對空間者的獨特喜好與使用習慣，透過媒材特色，顛覆制式的格局思維，建構人與人互動間最適合、最舒適的空間，再將最適合的部分，融匯在他們心中的藍圖裡，

    使最後落實呈現的生活空間如見其人。

    服務
    室內設計與工程服務
    服務區域
    不限與台北
    公司獎項
    • 2017 新加坡SG MARK得獎KOKO store
    • 2016 英國SBID International Design Awards決選KOKO store, MARU
    • 2016 INSIDE Awards 決選KOKO-store, MARU
    • 2016 網路票選人氣設計師
    • 2016 金點設計獎 MARU
    • 2016 義大利A’design Award 金獎 KOKO-store
    • 2016 義大利A’design Award 銀獎 MARU
    • 2016 德國iF DESIGN AWARD 得獎 MARU
    • 2015 美國IDA國際設獎 銅獎 KOKOstore
    • 2015 美國Best of Year Awards最佳年度大獎 KOKO-STORE
    • 2015 國際大賽米蘭艾鼎獎 銅獎 KOKO-STORE
    • 2015 國際大賽米蘭艾鼎獎 銅獎 丸
    • 2015 亞太菁英邀請賽 銀獎KOKO-STORE
    • 2015 亞太菁英邀請賽 佳作獎 MARU
    • 2015 年度國際空間設計大獎-艾特獎 <最佳餐飲空間設計> 入圍獎－丸
    • 2015 年度國際空間設計大獎-艾特獎 <最佳公寓設計> 入圍獎－石宅
    • 2015 年度國際空間設計大獎-艾特獎 <最佳商業空間設計> 入圍獎－回家
    • 2015 亞太菁英邀請賽 銀獎KOKO-STORE
    • 2015 亞太菁英邀請賽 佳作獎 MARU
    • 2015 中國室內設計金堂獎 辦公空間 KOKO-STORE
    • 2015 成功設計大賽 得獎 MARU
    • 2015 上海金外灘獎 入圍 石宅
    • 2014 上海金外灘獎 最佳餐飲空間獎 MARU
    • 2014 TID 單層居住空間 入圍 石宅
    • 2014 IAI DESIGN AWARD 入圍獎 石宅
    • 2013 兩岸四地設計大賞 優質設計獎
    • 第五屆 好宅配大金綠設計賞 居家空間組佳作
    • 2013 CIDA全國優秀室內設計師
    • 2013 居然杯CIDA中國室內設計大獎
    • 丸壽司／公共空間、商業空間獎
    • 光宅／居住空間、住宅設計獎
    • 回家／居住空間、住宅設計獎提名獎
    • 2012 年度國際空間設計大獎-艾特獎 <最佳公寓設計>入圍獎－回家
    • 2012 年度國際空間設計大獎-艾特獎 <最佳商業空間設計>入圍獎－丸壽司
    • 2012 兩岸四地設計大賞 優質設計獎
    • 顯示全部35獎項
    地址
    濱江街350號2樓
    10472 台北
    台灣
    +886-225071102 www.chen-interior.com

    評論

    wanabeauty10
    很糟 噩夢般的裝潢經驗
    超過3年前
    專案日期: 一月 2017
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