豐嵃工程日本優質住宅搭配全屋會呼吸的換氣系統讓您的房子保持24小時循環的新鮮空氣 住在裡頭的人每天很有元氣且永保健康幸福的人生 請您先詳閱 謝謝您。
我們公司從事日本綠建築生態工法已有二十伍年經歷，公司從設計到施工整體辦理。
讓我們一起為地球環保努力加油，更與您們全家共同創造安全、 節能 、舒適 、 會呼吸 、 健康家園。
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景筑豐家空間藝術工房
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豐嵃工程 住址:台中市南屯區永春東一路573號 {豐樂雕塑公園大門口正對面}
- 服務
- 專業日本鋼構綠建築、建築設計、室內設計、景觀設計、整體設計、大地整體規化設計
- 服務區域
- 臺灣與台中市
- 公司獎項
- 日本進口久保田建材榮獲87年十大傑出品質建材金鼎獎
- 地址
-
永春東一路573號 {豐樂雕塑公園大門口正對面}
408 台中市
台灣
+886-932554278 www.fenyan-greenhouse.com.tw
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礎放樣 俗語說:分經差一線富貴不相見
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豐嵃工程公司外壁C型鋼要求精密度及安全性,前置作業在工廠以上千顆粒螺絲組成板牆結構,到現場祇須一天安裝時間
豐嵃工程公司由於前置作業要求精密度放樣更採用世界第一品牌瑞士Leica 全測站儀器，3D測量及放樣 精準度更加 準確
豐嵃工程公司以大樓結構3D模擬前置作業要求精密度 更採用美國3D Structural modeling 3D電腦模擬出圖作業 , 現場直接吊裝搭接完成作業
豐嵃工程公司的用心只是為要您全家居家安全、舒適、健康 社長的話 : 人一生中努力的積蓄可能只蓋一棟房子, 我們要當做自己要住的房屋來設計規劃與承造。我們用心築屋 請您安心住屋 是我們二十多年來所堅持的信念及宗旨。