法律聲明

豐嵃工程公司為要您全家居家富貴平安特別採用高精密度 雷射羅盤精準水平放樣儀 做基

礎放樣 俗語說:分經差一線富貴不相見

豐嵃工程公司為您全家居住安全及要求精密度H型鋼裁切採用日本第一品牌AMADA HK-800 龍門鋸床,H型鋼穿孔採用日本第一品牌AMADA 88H-1000型CNC加工機製成

透過日本 AMADA 鋼骨切割,穿孔機械 ,完成後之鋼骨平整如一 , 精密度較準確,H型鋼骨也不退鋼對於住宅耐震動安全性質較安全

豐嵃工程公司外壁C型鋼要求精密度及安全性,前置作業在工廠以上千顆粒螺絲組成板牆結構,到現場祇須一天安裝時間

豐嵃工程公司由於前置作業要求精密度放樣更採用世界第一品牌瑞士Leica 全測站儀器，3D測量及放樣 精準度更加 準確

豐嵃工程公司以大樓結構3D模擬前置作業要求精密度 更採用美國3D Structural modeling 3D電腦模擬出圖作業 , 現場直接吊裝搭接完成作業

豐嵃工程公司的用心只是為要您全家居家安全、舒適、健康 社長的話 : 人一生中努力的積蓄可能只蓋一棟房子, 我們要當做自己要住的房屋來設計規劃與承造。我們用心築屋 請您安心住屋 是我們二十多年來所堅持的信念及宗旨。