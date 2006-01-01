8 間三合院格局的超愜意鄉間住宅

中式的四合院古時候曾經紅極一時，可是隨著社會變遷，現在很少人會利用大量土地去興建這種傳統的建築。由四合院演變而來的三合院倒是慢慢變成受現代人歡迎的建築格局，它們既美觀又擁有一個實用的中庭，建築成本亦較四合院低。那麼你對三合院的了解有多少呢？你是否也希望擁有一件三合院格局的鄉間住宅呢？如果你也對三合院設計感興趣，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～今天我們正正要為大家帶來8個超愜意的鄉間住宅，它們全部都擁有這種傳統與現代結合而成的三合院格局喔！現在就讓我們來…

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