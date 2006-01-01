哈塔阿沃建築設計事務所_hataarvo architects 由哈塔設計師_羅曜辰(Hata Lo)創立。哈塔在中原大學完成室內設計系學士學位，並於2006年畢業於東海大學建築研究所，之後便在台灣、日本、德國(behet bondzio lin architekten)等知名事務所歷練工作，任教於東海建築系與逢甲建築系。自2011年成立哈塔阿沃建築設計事務所(hataarvo architects)以來，部分作品是與藝術家蔡芳琪一起共同創作研究。著名作品包括合院之家、野丘之家、花之家、Queen Wedding 、Apt. Benior、Apt. Liu、X house、Apt. Mike...等等建築與室內作品。未來哈塔阿沃建築設計事務所將更專注在空間設計領域上的創作，希望能將土地、風土、人文的風貌轉化成獨特的設計，讓每一個設計都是由根而生的自然力，感動人也尊重大地。
- 服務
- 哈塔阿沃建築設計事務所提供建築與室內設計的專業服務。
- 服務區域
- 台灣
- Taichung
- North District
- Taichung City
- Taiwan
- 公司獎項
- 2016 ADA新銳建築獎 與2016 美國建築獎
- 地址
-
藝術街31號
43442 Taichung, North District, Taichung City, Taiwan
台灣
+886-926055051 hataarvo.wixsite.com/hataarvo