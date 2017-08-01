Simple Design Studio 極簡室內設計－設計團隊由一群富有熱忱、專業及設計相關經驗的年輕人所組成，榮獲全球知名設計競賽-德國iF設計大獎、義大利A' Design設計大獎、美國Muse Design Awards、ADA亞洲設計獎、金邸獎及金點獎...等肯定。設計以客戶角度為核心本質出發，依業主需求規劃最舒適的住宅環境以及氛圍，打造出符合客戶本心的優質空間。

秉持以人為本的精神，設計團隊擅長以極簡、現代、北歐、日式作為主要設計風格，從雛型設計開始即使用3D模型規劃，可完整呈現整體空間感及相關細節，更能與業主達到有效溝通。服務期間建立專屬LINE群組享有設計團隊最即時的回應服務，施工期間每週寄出施工進度報告讓業主掌握工程進度及狀況。主要服務區域：新竹/桃園/台北/苗栗，其它區域請洽詢業務。