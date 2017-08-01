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極簡室內設計 Simple Design Studio
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Hsinchu City, East District, 新竹
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    • 沐．慕《坤山沐慕》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    沐．慕《坤山沐慕》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳 White
    沐．慕《坤山沐慕》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 地板
    +12
    沐．慕《坤山沐慕》
    環・抱《高峰匯》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
    環・抱《高峰匯》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
    環・抱《高峰匯》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 現代風玄關、走廊與階梯 塑木複合材料 Grey
    +24
    環・抱《高峰匯》
    煦．日《里仁為美》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 別墅
    煦．日《里仁為美》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 別墅
    煦．日《里仁為美》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 牆面
    +17
    煦．日《里仁為美》
    極簡辦公空間 Simple Design Working Space, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    極簡辦公空間 Simple Design Working Space, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 地板
    極簡辦公空間 Simple Design Working Space, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 窗戶
    +22
    極簡辦公空間 Simple Design Working Space
    無．界《大硯十現》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    無．界《大硯十現》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    無．界《大硯十現》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 餐廳
    +15
    無．界《大硯十現》
    悠．遊《湛高峰》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳
    悠．遊《湛高峰》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳
    悠．遊《湛高峰》, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 餐廳
    +15
    悠．遊《湛高峰》
    顯示全部34專案

    Simple Design Studio 極簡室內設計－設計團隊由一群富有熱忱、專業及設計相關經驗的年輕人所組成，榮獲全球知名設計競賽-德國iF設計大獎、義大利A' Design設計大獎、美國Muse Design Awards、ADA亞洲設計獎、金邸獎及金點獎...等肯定。設計以客戶角度為核心本質出發，依業主需求規劃最舒適的住宅環境以及氛圍，打造出符合客戶本心的優質空間。

    秉持以人為本的精神，設計團隊擅長以極簡、現代、北歐、日式作為主要設計風格，從雛型設計開始即使用3D模型規劃，可完整呈現整體空間感及相關細節，更能與業主達到有效溝通。服務期間建立專屬LINE群組享有設計團隊最即時的回應服務，施工期間每週寄出施工進度報告讓業主掌握工程進度及狀況。主要服務區域：新竹/桃園/台北/苗栗，其它區域請洽詢業務。

    服務
    • 新成屋設計
    • 舊屋翻新
    • 預售屋客變
    • 室內裝潢
    • 商業空間
    • 室內設計
    服務區域
    • 新竹/桃園/苗栗/新北/台北
    • Taiwan
    • Hsinchu City
    • East District
    • 新竹
    公司獎項
    德國iF設計大獎、義大利A' Design設計大獎、美國Muse Design Awards、ADA亞洲設計獎、金邸獎及金點獎…
    地址
    新竹縣竹北市十興路一段285號
    302 Taiwan, Hsinchu City, East District, 新竹
    台灣
    +886-35506323 simple-design-studio.com
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