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室內設計/裝修工程 建案大廳/樣品屋/辦公室空間/商業空間/私人住宅/會館
家中的每個角落都有其重要性，而玄關是室內與戶外的緩衝地帶，因此如果沒有妥善規劃的話，很容易給人留下負面的第一印象。除此之外，由於一進門內要脫鞋脫衣，玄關的收納設計也決定了入口處的整潔度。請設計師規劃設計的時候，要注意玄關的大小需要配合住家的面積，不管是太大或是太小都不適當!不同的建材可以打造出不同的氛圍，若想要給人溫馨的感受，可以使用木頭的材質，大理石則可以輕鬆地營造出大器的奢華感。另外，你還可以請設計師翻玩玄關的地板，利用不同的花紋以及紋理，為這個角落增…
如同我們許多文章所提到的，玄關風水對全家人的運勢影響非常大，因此絕對要保持乾淨整潔。即使不考慮風水，玄關也是訪客造訪時見到的第一個場域，因此玄關的設計絕對會影響到給人的第一印象與感受。想要讓玄關維持整潔俐落的畫面，最簡單的方法就是在此設置玄關收納櫃和玄關鞋櫃，而你應該請設計師依照玄關的大小選擇合適的收納櫃設計，力求整體畫面的平衡感，以免本末倒置。這本點子簿找到了 23 款收納機能超強的玄關櫃設計，每個設計都有其與眾不同之處，形式多樣，不同材質與風格的款式符…
從傳統的日式和室拉門到現代的時尚拉門，這一種實用的設計一直被廣泛選用。使用拉門來把有限的空間分隔開來，這樣子的做法可以提升室內的使用坪效，同時亦能融入「複合機能空間」的這種概念——比如說拉門敞開的時候，就打造出一個廚房、餐廳、客廳共同用的開放式空間；而想要多點個人隱私的時候，則可以輕易把門關上作間隔，有效地提升室內空間多樣化的功用。今天我們想要為大家介紹12 款不佔空間又讓家裡更有質感的拉門設計，當中大部分更是我們台灣本地設計師的作品，絕對不能錯過喔！