玄關設計法則 – 11 種絕佳案例

家中的每個角落都有其重要性，而玄關是室內與戶外的緩衝地帶，因此如果沒有妥善規劃的話，很容易給人留下負面的第一印象。除此之外，由於一進門內要脫鞋脫衣，玄關的收納設計也決定了入口處的整潔度。請設計師規劃設計的時候，要注意玄關的大小需要配合住家的面積，不管是太大或是太小都不適當!不同的建材可以打造出不同的氛圍，若想要給人溫馨的感受，可以使用木頭的材質，大理石則可以輕鬆地營造出大器的奢華感。另外，你還可以請設計師翻玩玄關的地板，利用不同的花紋以及紋理，為這個角落增…

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