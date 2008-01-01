現代日式風呂: 12 個你也可以複製的絕佳設計

入住溫泉旅館一直都是台灣人其中一個最愛的度假方式，最棒的是房間裡通常都設有私人風呂以供享受。他們既能享受泡澡的樂趣，同時亦能擁有私人空間，不需要像在大眾溫泉一樣，在陌生人面前一絲不掛的。你們其實有沒有想過把這種日式風呂帶回家呢？就把它裝設在浴室裡，讓自己隨時隨地地都可以享受泡澡！如果你有這些想法的話，那就要趕快來看看以下12個絕佳設計了！

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