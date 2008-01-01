敦閣織品 --- 滿足各種設計需求及風格
專營：家飾布。窗簾布。捲簾。電捲簾。寢飾
滿足各種住家‧ 辦公大樓。商業空間。醫院。宿舍等各種設計需求及風格
敦閣織品成立於2008年。多年來致力窗簾、抱枕、寢具等家紡品之設計、開發、生產製造，產品製作精良、不僅為國內設計師首選，更為國外知名品牌如Hunter Douglas等品牌供應商；並外銷英國、新加坡、馬來西亞及南非等國。國內則與設計師、旅館、民宿業者等配合，由於商品企劃品味獨特、施工品質優良、價格合理公道，頗獲客戶肯定。同時代理國外品牌家飾布品及新加坡iONE電動捲簾，讓客戶享有一次購足全方位功能。
本公司之服務項目:
● 傢飾布(台灣製造及歐美進口)
● 窗簾設計訂製 --- 窗簾、百葉窗、捲簾、直立簾、窗紗、羅馬簾、線簾、風琴簾、蛇行簾、蜂巢簾等
● 電動窗簾設計訂製
● 家紡品訂製---寢具、大罩、抱枕等
● 其它 --- 壁紙、地毯等
敦閣織品股份有限公司
106 台北市大安區四維路44巷9號1樓
TEL: 02-27073390 / 02-27076319
FAX: 02-27073386
judytao@delierke.com
- 服務區域
- 全台及國外與台北市
- 公司獎項
- 「臺灣製產品MIT微笑標章」，台北市政府產業發展局研發獎勵補助。
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