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敦閣織品股份有限公司
窗簾、百葉窗與捲簾 台北市
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    • 捲簾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 客廳
    捲簾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 書房/辦公室
    捲簾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 書房/辦公室
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    捲簾
    寢飾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 臥室布織品
    寢飾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 臥室布織品
    寢飾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 臥室布織品
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    抱枕裝飾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 家居用品布織品
    抱枕裝飾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 家居用品布織品
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    窗簾 / 窗紗, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 客廳
    窗簾 / 窗紗, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 客廳
    窗簾 / 窗紗, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 臥室
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    窗簾 / 窗紗
    百葉, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 露臺
    百葉, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 書房/辦公室
    百葉, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 書房/辦公室
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    百葉
    直立簾, 敦閣織品股份有限公司 敦閣織品股份有限公司 客廳
    直立簾

    敦閣織品 --- 滿足各種設計需求及風格

    專營：家飾布。窗簾布。捲簾。電捲簾。寢飾

    滿足各種住家‧ 辦公大樓。商業空間。醫院。宿舍等各種設計需求及風格

    敦閣織品成立於2008年。多年來致力窗簾、抱枕、寢具等家紡品之設計、開發、生產製造，產品製作精良、不僅為國內設計師首選，更為國外知名品牌如Hunter Douglas等品牌供應商；並外銷英國、新加坡、馬來西亞及南非等國。國內則與設計師、旅館、民宿業者等配合，由於商品企劃品味獨特、施工品質優良、價格合理公道，頗獲客戶肯定。同時代理國外品牌家飾布品及新加坡iONE電動捲簾，讓客戶享有一次購足全方位功能。

    本公司之服務項目:

    ● 傢飾布(台灣製造及歐美進口)

    ● 窗簾設計訂製 --- 窗簾、百葉窗、捲簾、直立簾、窗紗、羅馬簾、線簾、風琴簾、蛇行簾、蜂巢簾等

    ● 電動窗簾設計訂製

    ● 家紡品訂製---寢具、大罩、抱枕等

    ● 其它 --- 壁紙、地毯等

    敦閣織品股份有限公司

    106 台北市大安區四維路44巷9號1樓

    TEL: 02-27073390 / 02-27076319

    FAX: 02-27073386

    judytao@delierke.com

    www.delierke.com

    服務區域
    全台及國外與台北市
    公司獎項
    「臺灣製產品MIT微笑標章」，台北市政府產業發展局研發獎勵補助。
    地址
    大安區四維路44巷9號1樓
    106 台北市
    台灣
    +886-227073390 www.delierke.com

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