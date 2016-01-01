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格蘭登廚具 台北
廚房裝修師 台北市
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    • 華美沉靜，原來廚房也能這麼美 新竹施公館案例 (現代廚房/開放式廚房 格蘭登新竹門市), 格蘭登廚具 台北 格蘭登廚具 台北 廚房收納櫃與書櫃 Black
    華美沉靜，原來廚房也能這麼美 新竹施公館案例 (現代廚房/開放式廚房 格蘭登新竹門市)

    「格蘭登廚具」，於台灣設計生產製造，希望能讓消費者能更輕鬆擁有品質比美歐美品牌的廚具。

    服務區域
    台北市、新北市、桃園市、基隆市
    地址
    大安區忠孝東路三段100號1樓
    106 台北市
    台灣
    +886-227719058 www.grand-kitchen.com.tw

    評論

    蔡睿翹
    老字号的厨具品牌，做工细致，坚固耐用，高CP值，推！
    24天前
    林易隆
    产品优质服务热忱
    6個月前
    Pauline Tsai
    服务态度良好。
    超過1年前
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