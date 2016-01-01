你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
登入
加入專業人士的行列
登入
#9a8569
#241d13
#cebdb5
#ffffff
#000000
廚房裝修師
在
台北市
廚房裝修師
在
台北市
格蘭登廚具 台北
(7)
打電話洽詢
打電話洽詢
+886-227719058
要求評論
編輯資料
Website
www.grand-kitchen.com.tw
概覽
1
專案 (1)
0
創意點子簿 (0)
評論 (7)
edit
edit in admin
要求評論
新的專案
更換資料照片
要求評論
編輯資料
專案
新的專案
Go
高級版
華美沉靜，原來廚房也能這麼美 新竹施公館案例 (現代廚房/開放式廚房 格蘭登新竹門市)
「格蘭登廚具」，於台灣設計生產製造，希望能讓消費者能更輕鬆擁有品質比美歐美品牌的廚具。
服務區域
台北市、新北市、桃園市、基隆市
地址
大安區忠孝東路三段100號1樓
106 台北市
台灣
+886-227719058
www.grand-kitchen.com.tw
評論
蔡睿翹
老字号的厨具品牌，做工细致，坚固耐用，高CP值，推！
24天前
林易隆
产品优质服务热忱
6個月前
Pauline Tsai
服务态度良好。
超過1年前
Show all 7 reviews
評論
Add SEO element