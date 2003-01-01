从开始找寻设计师开始，突然无意间逛到沐设计的网站，看到作品后就非常非常的喜欢沐设计风格，整体让人觉得舒服且不浮夸的风格，后续与李设计师/陈设计师从第一次的面谈到最后完工间，感觉得到沐设计是非常的细心注重细节与品质的要求，真的可以很放心的交给沐设计去完成一个美丽又温馨的家
謝謝沐設計幫我們完成滿分的家
李總監跟陳主任非常嚴謹認真，自我要求專業嚴苛，注重品質細節且負責，裝修過程中我們幾乎沒有去現場過，但沐設計的團隊仔細的把關所有細節，搭配優質的工班，裝修完也幾乎沒有問題
李總監跟陳主任會站在客戶立場與客觀的實用性協助客戶決定一個家的所有元素，整個過程相當順利且舒服~
謝謝沐設計的團隊❤️
购买预售屋后，我预约了同星座朋友推荐的沐设计。和张总监面谈的时候，总监针对实际居住需求和状况提出说明分析，当时对于室内设计全无概念，我边听边想「好像跟想得不太一样，但朋友这么喜欢，应该是没问题的吧！」就按照直觉签约了；进行客变的时候，总监很快就发现建商提供的平面图门方向是相反的，仔细的态度让我放心不少。
我的设计师是沐设计陈小姐，从建商交屋、点交、入住后，沐设计和陈小姐的专业完全可以说是五心级的：
1.用心：我不擅于凭空想像，在房间、建材上的配色我都请陈小姐替我搭配、陈小姐也会逐一说明选择的原因并多次确认。模拟图看起来温馨舒适，点交后房子状况和模拟图相差无几。
2.细心：家中的设计有许多的系统柜，施工前陈小姐会向我确认需求(衣服长度/种类/收纳方式)并且详细回答我的疑问；而厨房的电器柜施工前陈小姐也会确认要购买哪些家电，家电搬进来时没有空间过大过小的问题。第三个让我觉得很满意的是电视柜：陈小姐帮我选了65吋电视，和电视柜搭起来不多不少刚刚好，看起来非常舒服。之前有网红拍片抱怨知名系统柜，这方面我完全没有使用上的困扰。
3.放心：因工作时间和距离的关系，我都是放假时有空才会到现场看。平时总监会上传施工进度、配合的窗帘与灯具厂商也很到位、有问题就问陈小姐，我完全不担心。推荐的同事说自己以前也没有天天到现场监工，沐设计的品质让人放心。
4.尽心：陈小姐有带着我去挑家具，在家具现场教我怎么挑适合自己需求和风格的餐椅、桌子和床头板，订购时陈小姐知道我有选择障碍，也帮我挑了家具的颜色与尺寸，连家具行的老板娘都说这个设计师真的很好。 (之后和同事交流，发现并不是每一个设计师都会带业主去挑选家具)入住后我继续添购挂画、床包、咖啡桌等小家具家电，不太确定的我都会问陈小姐，陈小姐也都会给我意见并且鼓励我要有信心，在整个过程中都很有教学相长的感觉(笑)
5.开心：等待的过程中虽没有不愉快，但入住前总会想「啊，真的会很舒适吧？」入住后我发现之前的想法是多余的啊！除了色彩温馨耐看外，家里的木作和收纳都能够很顺手的使用、动线设计也很方便，在环境维持上不会太困难，我很喜欢这种随心所欲不逾矩的感觉。
能找到可以抓到我风格和需求、还兼具质感的沐设计，我很幸运；沐设计也改变了我对于室内设计、家具挑选的看法，我有成长。如果一定要说缺点，那就是因为很喜欢自己的家，所以越来越宅；因为想要维持这美好的一切，不会乱买东西。环境会改变人、会改变自己的心，非常喜欢也很谢谢沐设计带来的新生活。