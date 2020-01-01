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"一段感情的記憶，是空間發展的靈魂"
坤儀室內裝修設計針對不同的空間、不同的人群屬性，打造出兼具機能與浪漫，專屬業主獨特的生活美學，人與感情的獨特性才該是設計被注目的焦點。
繁忙都市生活中，可以回到家中洗去一身疲憊倦怠，享受放鬆愉悅的梳洗體驗，是忙碌上班族的日常小確幸，但面對老舊過時的衛浴設備，誰還能夠有美好心情享受暢快淋浴或是舒壓泡澡的樂趣？下面就帶你來看幾個浴室升級再造的實例，啟發靈感改造自己的夢幻質感浴室空間。
時序進入年底，很快地，新的一年又將來臨！在迎接嶄新一年來臨時，你一定忙著為家人和自己添購新裝，但是抬頭環顧起居住環境，你是不是也動了念，想為生活帶來一些新意呢？不單單是為了美觀，有時也是為了安全和健康，因為在很多時候環境的改變和優化，往往可以給人帶來全新的體驗和感受，讓人從一成不變的舊屋生活中脫離出來，體會到不一樣的愉悅感和流動感，給生活帶來更多的生機和活力。今天要介紹給你 2020 年最受歡迎的 8 個老屋翻新案例，看過這些老屋改造之後全新的模樣，一定能…
浴室是讓我們可以洗去一天的疲憊，然後好好沉澱我們身心的重要場所。然而許多台灣的公寓或是房子的浴室十分陳舊，沒有乾濕分離的設計更是讓屋主在維護上以及清理的時候頭痛不已。這一次的點子簿為大家整理了 8 個驚悚的浴室的完美變身，這 8 間浴室在改造前不僅樣貌破舊，設備也跟不上時代，居者只能閉上眼睛快速地洗一場戰鬥澡，完全無法好好地靜下心來享受沐浴的時光。
如果說你家中的浴室也急需整修的話，現在就讓我們一起欣賞這 8…