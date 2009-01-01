人，為了生活一輩子努力工作，卻遺忘了自身健康與居住品質的重要性。要如何將「健康與住宅」結合為一體，為涂仁鴻董事長追求的人生理念，也是詮鴻國際住宅一直以來所堅持的原則。

詮鴻國際住宅為建造RC(鋼筋混泥土)型態專案數十年，於2009年由現任董事長涂仁鴻先生親赴日本學習日式建築工法，進而將日式技術引進至臺灣，為國內極少數日式木建築專業公司。

此一工程型態由本司設計師為訂戶量身設計，並採用日式建築工法達到高機能健康住宅，

木結構搭配日本木構卡榫技術打造，結構上完全不使用一根釘子，呈現傳統藝術工藝。結構採用原木裁切實木打造，以一支柱為一顆樹木建構完成，耐震與耐風力皆由日本結構技士認證符合最高標準。外牆板採用日本防火建材，而室內建材與日本同步品質採用F★★★★標準並以實木設計，所用的木材均經乾燥及防蟻等處理，日式木構住宅本身具耐震、隔熱、隔音等功能，加上木材屬天然材質，較之水泥更為養生的功效，因此對於人體健康甚有助益。

鋼結構採用日式健康住宅工法，引進日本技術規格與施工品質要求，搭配日本高效率建材達到耐震防火、自然換氣、隔音隔熱及施工期短等優點，外牆採用日本防火，而室內建材與日本同步品質採用F★★★★標準並以實木設計，絕不採合板貼皮處理，所用的木材均經乾燥及防蟻等處理，完成健康住宅新生活。

本公司營業項目:日式木造建築、日式鋼構建築及行動木屋

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