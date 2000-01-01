蘇炯旭 設計總監

有著在阿根廷成長的背景，言談間自然流露南美熱情自在的特質。2000年返台回到家鄉嘉義，在阿根廷就讀室內設計本科系的他，第一個室內作品是設計自家醫療公司的辦公室。2012 年，業務量逐漸攀升，促使蘇炯旭成立「深度設計」，與團隊一同提供更專業細膩的服務。

問及在異地成長的經歷是否對其設計有所影響？他說：「阿根廷是個具有多元文化與殖民色彩的國家，對事物的接受與包容度都很高。返台後，感受到兩個比較明顯的差異，一是兩地教學模式的不同，阿根廷十分重視實務面；另一項是在執業過程中，了解到不少台灣人講究風水的傳統。」融合了中西文化的特長與優勢，設計風格大膽中有細膩、質樸裡有奔放，從中可感受到一股自由揮灑的活力，深受業主喜愛。蘇炯旭笑說：「我不需要放下包袱或跳脫傳統框架，對我而言，從來就沒有包袱，也不存在框架。」

從事設計行業將近20 個年頭，蘇炯旭形容「設計是一條既有趣又孤獨的道路，經常在理想與現實、客戶需求與個人風格中協調、磨合，另外還要跟時間和預算競賽，不斷面對新的材料、工法和科技挑戰等。」回首每個完成的項目，當時的辛勞都化成甜美的果實與豐富的歷練，蘇炯旭笑稱：「就像是修行。」

返台後並沒有選擇在台北開立設計公司，而是堅守在自己的家鄉—嘉義的蘇炯旭，對於「城鄉差距」深有感觸，譬如台灣中南部對清水模、工業風格或較具實驗性質的手法顯得較為保守，蘇炯旭便必須身兼美學及風格的傳播者，不厭其煩的分享與教導。「我一直想傳達，好的設計或建築是會與人對話的，身處其中，自然能感受到風、水和氛圍，也會自然懂得如何享受空間設計的成果。」他接著說：「沒有最佳的設計或風格，接觸任何項目時，只要透過與人和環境的對話，了解生活習慣和基地背景，自然能發想出與生活周遭相融、友善且舒適的解決方案。」蘇炯旭舉例，一塊格局不方正的畸零地，看似缺點，但如果善加運用，反而能發展成獨有的特色。

畫油畫是蘇炯旭的興趣，18 歲時已在阿根廷舉辦過個展，十分欣賞烏拉圭藝術家CarlosPáez Vilaró 熱情自然的畫風，透過畫作便可感受其原始粗獷卻貼近人心的溫暖動。蘇炯旭將對藝術、對建築、對旅行、對生活等各面向的美學觀點內化，或將傳統文化精神融入設計創作中，擅長以清水模、原木、鐵件、植栽等元素，製造冷暖、剛柔的對比衝突抑或和諧平衡，創造新舊互映的風格語彙。蘇炯旭將自己的住家和辦公室合一，這裡便是他實踐自我風格的最佳場所。融入了日式、中式、南美氛圍，自在駕馭清水模、原木、鐵件、植栽、軟件裝飾等元素，混搭成為具實驗精神的個性化場域。身為設計師兼屋主的他說：「設計自宅時，的確有『想到哪，做到哪』的突發奇想。協調多種風格，並加入虛實對比的概念，也有許多工法上的創新挑戰。有時，『隨興』可以創造意想不到的結果。」

深度空間設計在蘇炯旭的帶領下，在台北、台中都已成立辦公室，已將觸角擴及海外市場，包括馬來西亞、大陸東北地區與美國。蘇炯旭說：「台灣市場有先天的侷限，現在從事設計行業，必須放眼球，拓展海外市場。當然，競爭對手也是來自全世界，因此設計師更需時時充實自我，全力以赴。」