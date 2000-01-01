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Zendo 深度空間設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Chiayi City, West District, 嘉義
概覽 27專案 (27) 0創意點子簿 (0)
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    • House N°5, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    House N°5, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    House N°5, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 餐廳
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    House N°5
    繽紛 Colorful, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    繽紛 Colorful, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    繽紛 Colorful, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 現代風玄關、走廊與階梯
    +14
    繽紛 Colorful
    一方靜, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    一方靜, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    一方靜, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 臥室
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    一方靜
    禪, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 商业空间
    禪, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 商业空间
    禪, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 商业空间
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    FLOOR STYLE Residential, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 臥室
    FLOOR STYLE Residential, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 臥室
    FLOOR STYLE Residential, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計 臥室
    +22
    FLOOR STYLE Residential
    悟境, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計
    悟境, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計
    悟境, Zendo 深度空間設計 Zendo 深度空間設計
    +17
    悟境
    顯示全部27專案

    蘇炯旭  設計總監  
    　　有著在阿根廷成長的背景，言談間自然流露南美熱情自在的特質。2000年返台回到家鄉嘉義，在阿根廷就讀室內設計本科系的他，第一個室內作品是設計自家醫療公司的辦公室。2012 年，業務量逐漸攀升，促使蘇炯旭成立「深度設計」，與團隊一同提供更專業細膩的服務。

    　　問及在異地成長的經歷是否對其設計有所影響？他說：「阿根廷是個具有多元文化與殖民色彩的國家，對事物的接受與包容度都很高。返台後，感受到兩個比較明顯的差異，一是兩地教學模式的不同，阿根廷十分重視實務面；另一項是在執業過程中，了解到不少台灣人講究風水的傳統。」融合了中西文化的特長與優勢，設計風格大膽中有細膩、質樸裡有奔放，從中可感受到一股自由揮灑的活力，深受業主喜愛。蘇炯旭笑說：「我不需要放下包袱或跳脫傳統框架，對我而言，從來就沒有包袱，也不存在框架。」

    　　從事設計行業將近20 個年頭，蘇炯旭形容「設計是一條既有趣又孤獨的道路，經常在理想與現實、客戶需求與個人風格中協調、磨合，另外還要跟時間和預算競賽，不斷面對新的材料、工法和科技挑戰等。」回首每個完成的項目，當時的辛勞都化成甜美的果實與豐富的歷練，蘇炯旭笑稱：「就像是修行。」

    　　返台後並沒有選擇在台北開立設計公司，而是堅守在自己的家鄉—嘉義的蘇炯旭，對於「城鄉差距」深有感觸，譬如台灣中南部對清水模、工業風格或較具實驗性質的手法顯得較為保守，蘇炯旭便必須身兼美學及風格的傳播者，不厭其煩的分享與教導。「我一直想傳達，好的設計或建築是會與人對話的，身處其中，自然能感受到風、水和氛圍，也會自然懂得如何享受空間設計的成果。」他接著說：「沒有最佳的設計或風格，接觸任何項目時，只要透過與人和環境的對話，了解生活習慣和基地背景，自然能發想出與生活周遭相融、友善且舒適的解決方案。」蘇炯旭舉例，一塊格局不方正的畸零地，看似缺點，但如果善加運用，反而能發展成獨有的特色。

    　　畫油畫是蘇炯旭的興趣，18 歲時已在阿根廷舉辦過個展，十分欣賞烏拉圭藝術家CarlosPáez Vilaró 熱情自然的畫風，透過畫作便可感受其原始粗獷卻貼近人心的溫暖動。蘇炯旭將對藝術、對建築、對旅行、對生活等各面向的美學觀點內化，或將傳統文化精神融入設計創作中，擅長以清水模、原木、鐵件、植栽等元素，製造冷暖、剛柔的對比衝突抑或和諧平衡，創造新舊互映的風格語彙。蘇炯旭將自己的住家和辦公室合一，這裡便是他實踐自我風格的最佳場所。融入了日式、中式、南美氛圍，自在駕馭清水模、原木、鐵件、植栽、軟件裝飾等元素，混搭成為具實驗精神的個性化場域。身為設計師兼屋主的他說：「設計自宅時，的確有『想到哪，做到哪』的突發奇想。協調多種風格，並加入虛實對比的概念，也有許多工法上的創新挑戰。有時，『隨興』可以創造意想不到的結果。」

    　　深度空間設計在蘇炯旭的帶領下，在台北、台中都已成立辦公室，已將觸角擴及海外市場，包括馬來西亞、大陸東北地區與美國。蘇炯旭說：「台灣市場有先天的侷限，現在從事設計行業，必須放眼球，拓展海外市場。當然，競爭對手也是來自全世界，因此設計師更需時時充實自我，全力以赴。」

    服務
    建築設計 室內設計 軟裝設計 空間設計
    服務區域
    • 台灣
    • 中國
    • 美洲地區
    • 亞洲地區
    公司獎項
    • 2013年 兩岸四地設計交流大賞 現代時尚組 – 優質設計獎
    • 2014年10月 中華民國優良廠商協會 – 台灣傑出室內設計師大獎
    • 2014年 第四屆GS ADA 亞洲設計獎 商業空間組 – 優質設計
    • 2015年 第五屆GS ADA 亞洲設計獎 商業空間組 – 優質設計
    • 2017-2018年度 亞太華人設計十大最具影響力設計師(住宅空間類)
    • 2018年 國際設計大獎艾鼎獎優秀獎
    • 2018年 設計師作品藝術聯展暨名師論壇
    • 2019年 英國 Build Architecture Awards
    • 2019年 義大利 AˊDESIGN AWARD&COMPETITION 銀獎(ID69265)
    • 2019年 義大利 AˊDESIGN AWARD&COMPETITION 銀獎(ID69002)
    • 2019年 美國 MUSE DESIGN設計獎金獎
    • 2019年 日本 GOOD DESIGN入圍
    • 2020年 韓國 ASIA DESIGN PRIZE入圍
    • 2020年 艾特獎 銅獎
    • 2020年 義大利 AˊDESIGN AWARD&COMPETITION 銅獎(ID86942)
    • 2020年 法國 DNA DESIGN AWARDS (ARCHITECTURE)
    • 2020年 法國 DNA DESIGN AWARDS (INTERIOR DESIGN)
    • 2020年 法國 INNODESIGN PRIZE “Space Design & Interior Design”
    • 2020年 德國 ICONIC AWARDS Innovative Architecture -SELECTION
    • 2020年 柏林 BERLIN DESIGN AWARDS -SELECTION
    • 2020年 紐約 NEW YORK CITY DESIGN AWARDS -SELECTION
    • 2020年 巴黎 PARIS DESIGN AWARDS -SELECTION
    • 2020年 美國 MUSE DESIGN設計獎金獎 (ARCHITECTURE)
    • 2020年 APAC Business Awards-​Most Innovative Eco-Friendly Architecture Practice – Taiwan
    • 2020 TOP100 中國菁英設計師峰會-中國十大當紅餐飲設計師
    • 2020 中國國際空間設計大賽 銅獎
    • 2020 THE Golden Bund Award優選
    • 2020 APDC SPACE WIZARDS AWARD佳作
    • 2021年 巴黎 PARIS DESIGN AWARDS -GOLD 「Corner Paradise」
    • 2021年 巴黎 PARIS DESIGN AWARDS -SILVER 「侍悟丸Integration of Taiwanese and Japanese Aesthetics」
    • 2021年 柏林 BERLIN DESIGN AWARDS -SILVER「Corner Paradise」
    • 2021年 柏林 BERLIN DESIGN AWARDS -SILVER 「侍悟丸Integration of Taiwanese and Japanese Aesthetics」
    • 2021年 美國 MUSE DESIGN設計獎金獎 -「侍悟丸Integration of Taiwanese and Japanese Aesthetics」
    • 2021年 義大利 AˊDESIGN AWARD&COMPETITION 銅獎(ID109109)
    • 2021年 IDEA TOPS 艾特獎 優秀獎
    • 2021年 美國 MUSE DESIGN設計獎金獎 -「Clinic-Zen」
    • 2021年 美國 MUSE DESIGN設計獎銀獎 -「FLOOR STYLE Residential」
    • 2021年 APDC 空間魔法師大賽-悟境
    • 2021年 英國Outstanding Property Award London-「Clinic-Zen」
    • 2022年 美國 MUSE DESIGN設計獎金獎 (ARCHITECTURE)
    • 顯示全部40獎項
    地址
    青年街34巷10號
    600 Taiwan, Chiayi City, West District, 嘉義
    台灣
    +886-52851261 www.zendodesign888.com
    法律聲明

    https://competition.adesignaward.com/designer.php?profile=225512


    評論

    崇茹 魏 崇茹 魏
    The design is awesome.
    超過2年前
    專案日期: 四月 2019
    編輯
    Ju Wei Ju Wei
    Nice try.
    超過2年前
    專案日期: 八月 2019
    編輯
    Fabian 蘇大肌肌
    超過3年前
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