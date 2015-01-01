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墐桐空間美學
室內建築師 桃園市
概覽 6專案 (6) 0創意點子簿 (0)
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    • 餘白, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
    餘白, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
    餘白, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
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    餘白
    沐光│事茶, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 客廳
    沐光│事茶, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 牆面
    沐光│事茶, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 牆面
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    沐光│事茶
    茶米花田, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
    茶米花田, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
    茶米花田, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
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    茶米花田
    懷舊食堂, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
    懷舊食堂, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
    懷舊食堂, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 商业空间
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    懷舊食堂
    時尚│市隱, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 客廳
    時尚│市隱, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 客廳
    時尚│市隱, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 客廳
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    時尚│市隱
    葛里法住宅設計, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    葛里法住宅設計, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    葛里法住宅設計, 墐桐空間美學 墐桐空間美學 現代風玄關、走廊與階梯
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    葛里法住宅設計

    「墐」，取自貝青喬《冬窗雜興》詩：「濤聲萬壑沸喬松，墐戶圍爐逸興濃。」意旨在寒風凜冽的冬天裡，修補好門窗隙縫，一家人得以安逸地在溫暖的家取火圍爐。

    而「桐」，則是剛中帶柔以及填補缺口縫隙的涵義。一般來說，建築多以鋼筋水泥等冷硬建材而成，給人堅硬的印象，藉由裝修設計帶入動線、陳設藝術等，讓人有柔軟溫馨的感受。

    墐桐就是希望能扮演填補的角色，將設計融入生活的軌跡與溫度，營造出自然、人文、品味的舒適空間創造與家人的凝聚力，這是團隊一直以來的堅持。

    服務
    室內設計、建築外觀設計、商辦空間、茶空間
    服務區域
    新竹以北
    公司獎項
    • 2017 騰訊家居年度設計時尚盛典.金騰獎 優秀作品 時尚│市隱
    • 2017 騰訊家居年度設計時尚盛典.金騰獎 優秀作品 沐光│事茶
    • 2017六藝獎 提名獎
    • 2017國際生態設計獎 最佳生態老建築改造設計獎 : 沐光│事茶
    • 2016台灣六藝特別獎
    • 2016兩岸設計封面人物獎
    • 2015最佳公寓設計入圍獎
    • 2015最佳別墅設計入圍獎
    • 顯示全部8獎項
    地址
    三民路三段451巷11號
    330 桃園市
    台灣
    +886-33759668 jiin-torng.com

    評論

    劉人鳳
    6個月前
    陳文綺
    約1年前
    ALAN CHEN
    超過1年前
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