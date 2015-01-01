「墐」，取自貝青喬《冬窗雜興》詩：「濤聲萬壑沸喬松，墐戶圍爐逸興濃。」意旨在寒風凜冽的冬天裡，修補好門窗隙縫，一家人得以安逸地在溫暖的家取火圍爐。
而「桐」，則是剛中帶柔以及填補缺口縫隙的涵義。一般來說，建築多以鋼筋水泥等冷硬建材而成，給人堅硬的印象，藉由裝修設計帶入動線、陳設藝術等，讓人有柔軟溫馨的感受。
墐桐就是希望能扮演填補的角色，將設計融入生活的軌跡與溫度，營造出自然、人文、品味的舒適空間創造與家人的凝聚力，這是團隊一直以來的堅持。
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- 2017 騰訊家居年度設計時尚盛典.金騰獎 優秀作品 時尚│市隱
- 2017 騰訊家居年度設計時尚盛典.金騰獎 優秀作品 沐光│事茶
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- 2017國際生態設計獎 最佳生態老建築改造設計獎 : 沐光│事茶
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