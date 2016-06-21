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    • 三民區四樓半住宅興建案, 御棠營造有限公司 御棠營造有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    三民區四樓半住宅興建案, 御棠營造有限公司 御棠營造有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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    三民區四樓半住宅興建案
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    高雄市三民區老屋翻新案
    御棠營造有限公司成立於民國99年，為乙級營造公司。本公司所承攬工程包含透天住宅、鋼構廠房、獨棟別墅、餐廳、學生宿舍等，並於108年推出自有建案，以『誠信』、『品質』、『服務』三大原則為經營理念及營運方針。
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    新建、裝修、翻新
    服務區域
    全台灣與三民區
    地址
    大昌二路67號4樓
    807 三民區
    台灣
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