獨棟厝的外觀設計：8 種讓人好想登門造訪的美麗實例

一個家的門面就像我們的臉一樣重要，如果你想要讓訪客以及鄰居對你的家留下美好的印象，並且連路人都會想要登門造訪的話，你更是要多費點心思在住家的門面設計上，將其作為一個展示個人生活方式和理念，表達生活情趣和個性，或者發揮和實踐創意想法的地方。台灣人對獨棟厝情有獨鍾，因此這一次我們整理了幾種超級美麗的獨棟厝門面設計，這些都是由來自台灣的專家所精心打造的，因此這些透天厝的設計都非常符合台灣人的品味與個性。如果你也對獨棟厝感興趣，並且想要有一個人人都稱羨的門面的話，…

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