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一個家的門面就像我們的臉一樣重要，如果你想要讓訪客以及鄰居對你的家留下美好的印象，並且連路人都會想要登門造訪的話，你更是要多費點心思在住家的門面設計上，將其作為一個展示個人生活方式和理念，表達生活情趣和個性，或者發揮和實踐創意想法的地方。台灣人對獨棟厝情有獨鍾，因此這一次我們整理了幾種超級美麗的獨棟厝門面設計，這些都是由來自台灣的專家所精心打造的，因此這些透天厝的設計都非常符合台灣人的品味與個性。如果你也對獨棟厝感興趣，並且想要有一個人人都稱羨的門面的話，…
時序進入年底，很快地，新的一年又將來臨！在迎接嶄新一年來臨時，你一定忙著為家人和自己添購新裝，但是抬頭環顧起居住環境，你是不是也動了念，想為生活帶來一些新意呢？不單單是為了美觀，有時也是為了安全和健康，因為在很多時候環境的改變和優化，往往可以給人帶來全新的體驗和感受，讓人從一成不變的舊屋生活中脫離出來，體會到不一樣的愉悅感和流動感，給生活帶來更多的生機和活力。今天要介紹給你 2020 年最受歡迎的 8 個老屋翻新案例，看過這些老屋改造之後全新的模樣，一定能…
一般人可能會對居家室內環境的設計十分用心，卻常常忽略了自家或店面的外觀，但街屋門面就像是一個人的外表，打理光潔或富有個性巧思，不僅能讓人更覺得趣味富吸引力，也能使市容更清爽多元。今天就讓我們一起來欣賞11種簡單又不失美感的街屋外觀設計吧！