本事務所成立於西元1997年,為由二十位以上之建築專業人員所組成之建築規劃團隊。專業服務範圍包括土地利用開發評估、建築規劃、空間設計與景觀設計。隨著多年的努力,我們承接海內外多項不同類型的規劃設計案,包括:醫院建築、學校建築、商業建築、旅館建築(商務/休閒)、住宅建築、高層住商大樓、高層辦公大樓、工業建築、都市計劃……等。我們的經營理念為尊重並融合業主的需求,使用適切的工法與空間設計,達致基地環境的最適方案,以提供卓越的服務品質。這些年來已與多位優質的業主多次合作不同的設計專案,並累積眾多優秀之得獎作品。我們針對每個專案的設計、管理、策略擬定及發展,均安排專責之專案小組,並在業務開始時,即由建築師、專案經理、設計師及其他專業人員組成,並積極參與各項工作之執行與協調,直至施工完成。 我們在設計上依個案需求,採用CAD(電腦輔助設計)、3D繪圖同步進行製作。以與業主與顧問達成設計理念與意象之無礙溝通,並在業務、行政及專案管理採取電腦化作業。我們深信好的設計是成就整個規劃團隊最重要的關鍵。以「誠實」、「踏實」、「確實」之態度積極參與,永續成長,以期不斷追求卓越的的最高品質。

HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES is an architecture, urban design, planning and interiors firm that advances the needs and visions of its clients.

At HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES, we value our creativity towards the built environment as the most important asset we possess. We do not view a design service as merely a contractual fulfillment but as a commitment to make our environment a better place to live in. We believe a good design takes time , and to achieve quality of timelessness is our ultimate pursue.

The current work of HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES and Projects from past experience by the firm’s Principals cover wide range of design services worldwide.In addition to planning and urban design. We have full experience commercial,residential,institutional and hospitality design. HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES also works with international firms and design professionals for project with multitude disciplines.

This portfolio serves as a brief introduction of HO & W ARCHITECTS & ASSOCIATES to people who are interested in good design and do care for a better environment.