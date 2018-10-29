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大湖森林室內設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taipei City, 內湖區
概覽 15專案 (15) 0創意點子簿 (0)
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專案

新的專案
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    • 日式新和風清美學宅邸, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 客廳 大理石 Green
    日式新和風清美學宅邸, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 客廳 大理石 Amber/Gold
    日式新和風清美學宅邸, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 餐廳 實木 Multicolored
    +24
    日式新和風清美學宅邸
    Art de Vivre 浮夸, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 現代風玄關、走廊與階梯 MDF Yellow
    Art de Vivre 浮夸, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 門 玻璃 Red
    Art de Vivre 浮夸, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 牆面 大理石 White
    +34
    Art de Vivre 浮夸
    BOX@輕觸大地, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 別墅 石板 Purple/Violet
    BOX@輕觸大地, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 前院 水泥 Green
    BOX@輕觸大地, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 庭院遮陽棚 水泥 Orange
    +59
    BOX@輕觸大地
    古典的童話, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 地板 磁磚 Black
    古典的童話, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 健身房 磁磚 Purple/Violet
    古典的童話, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 客廳 磁磚 Grey
    +26
    古典的童話
    退休農夫的家, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 牆面 合板 Green
    退休農夫的家, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 地板 塑木複合材料 Orange
    退休農夫的家, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 餐廳 大理石 Multicolored
    +49
    退休農夫的家
    家的溫度與手感, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 客廳 木頭 Blue
    家的溫度與手感, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 熱帶式走廊，走廊和樓梯 實木 Orange
    家的溫度與手感, 大湖森林室內設計 大湖森林室內設計 亞洲風玄關、階梯與走廊 水泥 Brown
    +21
    家的溫度與手感
    顯示全部15專案

    現代．裝置．藝術．設計．

    無論是晴天、雨天、綠意或是紅葉的季節！

    在室內空間裡也能感受到時時刻刻變化的光影，體驗生活與自然的躍動。

    服務
    住宅空間、商業空間/辦公空間、老屋翻新設計施工
    服務區域
    • 台灣地區、中國地區
    • 台北市
    • Taiwan
    • Taipei City
    • 內湖區
    公司獎項
    • 2018
    • *榮獲2018年陳設中國晶麒麟-空間陳設美學獎-入圍優秀獎–家的溫度與手感
    • *榮獲2018年陳設中國晶麒麟-空間陳設美學獎-入圍優秀獎–Art de Vivre 浮夸
    • *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–無印良品精裝版
    • *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–家的溫度與手感
    • *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–侘寂宅居
    • *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–上海文人書齋
    • *榮獲2018年金外灘最佳色彩運用獎(優秀)–Art de Vivre 浮誇
    • 2017
    • *榮獲2017年第八屆中國國際空間設計大賽金獎–侘寂宅居
    • *榮獲2017年第七屆亞洲設計獎–創意設計獎–Art de Vivre 浮誇
    • *榮獲2017年第七屆亞洲設計獎入圍–侘寂宅居
    • *榮獲2017年第七屆亞洲設計獎入圍–上海文人書齋
    • *榮獲2017年APDC AWARDS 亞太室內設計精英邀請賽佳作獎–家的溫度與手感
    • *榮獲2017年APDC AWARDS 亞太室內設計精英邀請賽佳作獎–侘寂宅居
    • *榮獲2017年APDC AWARDS 亞太室內設計精英邀請賽佳作獎–上海文人書齋
    • 2016
    • *榮獲 TAKAO室內設計大賞-優秀作品TAKAO獎—古典的童話-像電影劇場般的華麗新古典風格
    • *榮獲 金外灘最佳材料運用獎(優秀)
    • *榮獲 中華民國傑出室內設計作品金創獎 — 大隱‧靜寂│日式新和風
    • 2014
    • *榮獲2014年度國際空間設計大獎-艾特獎入圍
    • *榮獲2014年IAI亞太設計大獎入圍
    • 2013
    • *榮獲2013年第3屆幸福空間兩岸四地設計交流大賞鄉村休閒組+創意設計獎為日光‧迴流-林森北路袁公館
    • 2012
    • *榮獲 2012年第二屆幸福空間兩岸四地設計交流大賞-現代時尚組-傑出設計獎
    • 2010
    • *榮獲 2010年 TAID 住宅空間類銀獎－四季、風動、容器
    • *榮獲 2010 年 TAID 辦公空間類銀獎－打開地下長屋
    • 顯示全部30獎項
    地址
    內湖區康寧路三段56巷200號1樓
    11486 Taiwan, Taipei City, 內湖區
    台灣
    +886-226332700 www.lakeforest-design.com
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