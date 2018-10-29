11款異材質揉合風格設計，用不同元素混搭玩創意

不同材質的搭配，結合各元素的優點，展現相融卻又各異的設計感，顛覆單一素材的面貌，帶出多種不同創新又獨特的風格美感。下面就將介紹結合木質、石材與金屬三種屬性各異的材質，藉由不同元素的質地與紋理，交織出幾個不同風格的新面貌，實現時尚獨特的設計美學。

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