「開務建築」，是一個涵蓋「建築」、「景觀」、「室內」等三領域的整合專業團隊。團隊於1992年，由龔瑞琦建築師所創立。

易經繫辭上：「夫易，開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。」係指開發各種事務，成立各項社會經濟制度等。另於明末宋應星所著「天工開物」這本書裏，將當時的人們如何製造器物、如何耕作生產、如何造屋、如何應對環境變化等均詳予記載，是一本中國人面對生活發展的各項智慧結晶，龔建築師為團隊標舉為人群作專業的貢獻，將團隊依其要義命名為「開務建築」。

「建築」為一專業性的工作。「建築師」成為專業人員的專用頭銜，已經是20世紀的事了。雖然在這之前各文化體均有其相關的職務與名稱的人從事相似的工作，如東方的「匠師」、「造作」，西方的「藝術師」、「營建師」等，但其被認同的工作內容、工作方式、直至19世紀才漸漸明朗，到了20世紀才為國際社會接受了此「建築師」與「建築」等專業職業與專業概念。但嗣後因專業的學習與營建任務的分工，「建築」的專業被拆分為「景觀建築」、「室內建築」、「營建管理」、「施工營造」等或更細的各項設計、施工、管理等工作，無論如何分工或稱謂，「建築」全面觀照的概念，始終貫穿其中。「建築」的道理，在於運用對整體環境與社會人文的瞭解，發現讓生活在其中的人們，能改善其現況環境創意未來生活的概念想法與技術方法等。運用其專業的能力、知識投入「建築」的工作中。並能在「利他情懷、環境永續」的核心價值下，創建屬於開務建築團隊的建築事業，並成就所有信任委託開務建築的業主們能有一座更高價值的「建築」。

我們深信「建築」的事業不是一個人的事，「建築」必須集合眾人的心智與氣力才可以成就，尤其當我們站在「建築」特有的地方性、社會性與時代性的面前時更顯強烈，2013年起龔建築師邀請資深同仁陳韋誠、王素娥、游朝舜等三位建築師組成「開務聯合建築師事務所」，開啟了「開務建築」發展的新契機。

整理了開業後20年的思路與工作方式，我們用更廣闊的角度，思考我們的建築議題，用更全面的觀點看我們的工作，用更嚴謹的技術力量整合各項專業，現在我們更自信面對所有業主的委託。

我們的業務包括了公共建築、B.O.T、商場、辦公室、研發中心、科技廠房、個人住宅、低層住宅社區、高層集合住宅、公私立學校、渡假村、旅館、長照醫院、停車場、圖書館、教養院、育幼院等。

我們的足跡從台灣的北海、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義到屏東，從台灣為出發點，到上海、福州、廈門、廣東、越南、柬埔寨，最遠到馬拉威。

我們的接案模式可以是純建築設計工作，或包括建築、景觀、室內的整合設計，也可以在適當規模下採用統包(Turnkey-設計+施工)模式，或從土地取得、評估到交屋的全開發模式等，均為團隊擅長的作業模式。

現在的「開務建築」團隊，已經是具備了滿足各項工作挑戰的各種專業人才。他們均來自國內外各知名大學、研究所，並擁有各類證照。(具建築師資格者計11人)，並由各資深建築師帶領，能堅實完成各案的任務。