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設計是在生活中每一個細微處
考量業主的喜好及生活型態
在設計美學及實用機能中尋求平衡
塑造感人氣息的空間表現
讓人們體會生活中的感動............
寬敞舒適的客廳人人都喜歡，但現實中不是每個人都可以如其所願，今天若是正好居家屬於長型格局，狹窄的視覺感若是配上不當的佈置和設計，不小心就會成了一個壓迫的空間。挑選合適家具，妝點美麗家飾，發揮設計巧思，你也可以輕鬆破解狹長格局，打造質感客廳空間。
燈光照明可說是空間裡的魔術師，不同的燈光設計在不同的空間中，會給使用者完全不一樣的視覺感受，好的燈光設計，可以賦予原本平凡單調的空間豐富層次變化，可以提升空間的質感調性。下面就將帶你來看照明在室內設計中扮演的重要角色，以及它如何讓各個居家空間變得優雅又時尚。
收納是做好空間規劃的靈魂要素之一，而衣服包包的收納更是臥室設計中不可或缺的一部分，有一個適合自己需求喜好的美麗更衣室或衣櫃，存放所有心愛的衣服用品，才能用美好的心情與優雅從容的外表迎接每一天。下面就將分析幾個不同類型尺寸的衣櫃及更衣室的優缺點，讓你能夠找到適合自己兼顧實用與美觀的那一款。