不同類型尺寸更衣室大比拼，哪款衣櫃你最鍾情？

收納是做好空間規劃的靈魂要素之一，而衣服包包的收納更是臥室設計中不可或缺的一部分，有一個適合自己需求喜好的美麗更衣室或衣櫃，存放所有心愛的衣服用品，才能用美好的心情與優雅從容的外表迎接每一天。下面就將分析幾個不同類型尺寸的衣櫃及更衣室的優缺點，讓你能夠找到適合自己兼顧實用與美觀的那一款。

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