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    雅毅居
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    臨沂街-輕工業風
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    敦化文居
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    城上城新式古典, 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 經典風格的走廊，走廊和樓梯
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    城上城新式古典
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    萬華LOFT風
    浪漫滿屋, 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯
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    浪漫滿屋
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