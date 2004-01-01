本公司致力於建築設計與人文環境的關係，以人文、生態環境為出發點，用心將空間型態與生活機能相互融合，創造出新一代的LIFESTYLE與LOHAS精神，讓建築本身更生活化，具有獨特的故事性，設計出的每棟建築物都像一本書，能讓您細細品嘗、閱讀。
- 服務
- 一、建築規劃設計(獨棟住宅、集合住宅、廠房、商場、休閒農業設施等) 二、建築外觀立面設計(含外觀石材規劃建議) 三、室內設計(含簡裝、室裝申請) 四、景觀設計(庭園景觀、休閒農業景觀) 五、建築物變更使用申辦(含建築物一定規模以下免辦理變更使用執照申請) 六、建築物開放空間設計及建照預審法規分析
- 服務區域
- 大台北地區，中部地區，東部地區
- 台北市
- Taiwan
- Taipei City
- 中正區
- 公司獎項
- ◎ 2019 第十五屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會 亞太華人設計邀請賽-華騰獎-建築設計-金獎
- ◎ 2019 亞柏油品(股)公司-西螺加油站-建築設計競賽-第㇐名
- ◎ 2007 金羿獎太陽光電建築應用設計組(MDWD 團隊)-優選
- ◎ 台灣創意設計中心 荷蘭國際研習營(delft summer workshop in Nederland,2006)
- ◎ 2004 金羿獎太陽光電應用設計競賽—校園入口意象設計組-佳作
- ◎ 2004 行政院文化建設委員會 花蓮市地方文化館「花蓮城垣創意空間」競圖-第二名
- 地址
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寧波西街98-1號1樓
10076 Taiwan, Taipei City, 中正區
台灣
+886-223331573 www.jtmaarchi.com
法律聲明
馬瑞聰建築師簡介
◎馬瑞聰建築師事務所 擔任主持建築師
◎ 新北市建築師公會107~109 年建築法規委員
◎ 雍和建設股份有限公司 建築顧問
◎ 甲山林建設股份有限公司 開發部 副理
◎ 新北市政府工務局 建照科 （99 年建築工程高考三級）
◎ 桃園縣政府工務處 （98 年建築工程普考）
◎ 台灣電力公司營建處 （昭凌、吉興工程顧問有限公司駐台電建築工程師）
◎ 財團法人石材暨資源產業研究發展中心 設計組組⾧
◎ 沈祖海聯合建築師事務所、大承聯合建築師事務所 (設計助理、設計師)