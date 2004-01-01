本公司致力於建築設計與人文環境的關係，以人文、生態環境為出發點，用心將空間型態與生活機能相互融合，創造出新一代的LIFESTYLE與LOHAS精神，讓建築本身更生活化，具有獨特的故事性，設計出的每棟建築物都像一本書，能讓您細細品嘗、閱讀。