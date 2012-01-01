9個實用室內降溫小訣竅，讓你夏天再熱都免煩惱

夏天的腳步越來越近了，在室外奔波一整天，回家還要面對像烤爐般的酷熱空間，想開冷氣又怕電費爆表，但看著不斷飆升的攝氏溫度，相信你也快忍不住，別擔心，下面就將教你幾個實用的室內降溫小妙招，讓你做到同時善待你的荷包及地球，不用開冷氣就能度過一個涼爽的夏季。

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