舍子美學從1995年成立至今
集結兩岸三地設計/施工菁英 以台灣資深優良設計師為主的團隊 台灣設計施工20年經驗 大陸設計施工10年經驗 其中包含了建築/室內/景觀/軟裝設計 並結合了優良的施工團隊 從設計規劃到施工提供一整套完整服務
- 服務
- 室內空間規劃設計/施工 住宅空間規劃設計/施工 舊屋翻新整修規劃設計/施工 別墅空間規劃設計/施工 商業空間規劃設計/施工 辦公空間規劃設計/施工 實品屋規劃設計/施工 公共設施空間規劃設計/施工 接待中心樣品屋規劃設計/施工 庭園景觀設計/施工 傢俱家飾規劃設計/施工 免費諮詢與丈量服務 居家修繕服務
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- 台北市
- 公司獎項
- 1.2012年當代設計金琮獎
- 2.2012-2013中國室內設計年度封面人物
- 3.2012年度國際空間設計大獎艾特獎，榮獲入圍獎
- -最佳商業空間設計入圍獎
- -最佳公寓設計入圍獎
- 4.于2013年上海國際室內設計節金外灘獎活動中，榮獲入圍獎
- 5.榮獲2013年兩岸三地傑出設計師獎
- 6.第八屆中國國際建築裝飾及設計博覽會大獎
- 2012-2013年度十大最具影響力設計機構(商業空間類)
- 7.第八屆中國國際建築裝飾及設計博覽會大獎
- 2012-2013年度十大最具創新設計人物(住宅空間類)
- 8.2014年台灣傑出室內設計師(中華民國優良廠商協會)
- 9.2014年最佳空間美學設計獎(中華民國優良廠商協會)
- 10.2015年第二屆中國國際建築裝飾設計藝術作品展榮獲家具設計方案類優秀獎
- 11.2015年第四届中国建筑（房屋）摄影展入选年度作品
- 顯示全部15獎項
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