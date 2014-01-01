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思為設計 SW Design
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • 靜,器, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    靜,器
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    私宅-綠溢
    復古遇見色, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design 書房/辦公室
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    +12
    復古遇見色

    我們製作的不是模矩化的商品,而是從心出發的"設計思考作為"

    從建築的大尺度到人性的小角度

    量身訂製創造生活空間的質感氛圍

    We create comprehensive dynamic thinking of designs instead of cookie-cutter models

    From outer architectural scale to inner interior sensation

    Tailor-made your needs to foster a better living atmosphere

    服務
    空間規劃 室內工程 居家裝飾
    服務區域
    北部
    公司獎項
    • 得獎紀錄：
    • 2017 義大利A'DESIGN AWARD 室內空間住宅類 得獎作品【私宅-靜,器】
    • 2017 德國iF設計獎 iF DESIGN AWARD 室內住宅類 得獎作品【私宅-玩味】
    • 2016 第六屆亞洲設計獎 ADA 鄉村休閒組 入圍 【私宅-玩味】
    • 2014 第四屆亞洲設計獎 ADA 當代前衛組 優質設計 【私宅-饗景日光】
    • 顯示全部9獎項
    地址
    士林區中正路349巷14號3F
    111 台北市
    台灣
    +886-228824471 www.facebook.com/sw.design.ing

    評論

    翔騰施
    近3年前

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