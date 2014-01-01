我們製作的不是模矩化的商品,而是從心出發的"設計思考作為"
從建築的大尺度到人性的小角度
量身訂製創造生活空間的質感氛圍
We create comprehensive dynamic thinking of designs instead of cookie-cutter models
From outer architectural scale to inner interior sensation
Tailor-made your needs to foster a better living atmosphere
- 服務
- 空間規劃 室內工程 居家裝飾
- 服務區域
- 北部
- 公司獎項
- 得獎紀錄：
- 2017 義大利A'DESIGN AWARD 室內空間住宅類 得獎作品【私宅-靜,器】
- 2017 德國iF設計獎 iF DESIGN AWARD 室內住宅類 得獎作品【私宅-玩味】
- 2016 第六屆亞洲設計獎 ADA 鄉村休閒組 入圍 【私宅-玩味】
- 2014 第四屆亞洲設計獎 ADA 當代前衛組 優質設計 【私宅-饗景日光】
- 顯示全部9獎項
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士林區中正路349巷14號3F
111 台北市
台灣
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