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沈志忠聯合設計
室內設計師與裝修公司 台北市
概覽 17專案 (17) 0創意點子簿 (0)
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    • Residence of h, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 現代風玄關、走廊與階梯
    Residence of h, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 現代風玄關、走廊與階梯
    Residence of h, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +11
    Residence of h
    Essential Sculpture, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 客廳
    Essential Sculpture, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 客廳
    Essential Sculpture, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 餐廳
    +7
    Essential Sculpture
    Linear Space, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Linear Space, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 現代風玄關、走廊與階梯
    Linear Space, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    +8
    Linear Space
    KEC TPE, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 商业空间
    KEC TPE, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 商业空间
    KEC TPE, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 商业空间
    +7
    KEC TPE
    Residence of S, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Residence of S, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Residence of S, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +8
    Residence of S
    Ru Residence, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    Ru Residence, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    Ru Residence, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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    Ru Residence
    顯示全部17專案

    獲頒 2016德國紅點獎、2016德國IF傳達設計獎、2016日本JCD國際設計大賞BEST100等全球多項設計大獎，並獲邀接受國內外數十家媒體採訪。相信設計是生活美學的傳達。

    服務
    室內設計、傢俱製作、品牌平面設計
    服務區域
    台灣
    公司獎項
    • 2016
    • 加拿大 – Best of Canada Design Award – Winner — Residence of Tso
    • 英國 – INSIDE World Festival of Interiors – Office Space Finalists — Auer
    • 日本 – GOOD DESIGN AWARD – Winners — Auer
    • 日本 – GOOD DESIGN AWARD – Winners — Residence of Tzeng
    • 日本 – JCD International Design Awards – Best100 — Auer
    • 義大利 – A' Design Award & Competition Winner – 金獎 — Residence of Tzeng
    • 義大利 – A' Design Award & Competition Winner – 金獎 — Auer
    • 德國 – Red Dot Award – Winner — Residence of Chang
    • 德國 – Red Dot Award – Honourable Mention — Auer
    • 德國 – IF Design Awards 傳達設計獎 — Residence of Tzeng
    • 德國 – IF Design Awards 傳達設計獎 — Time Melts Away
    • 2015
    • 美國 – IIDA The Best Of Asia Pacific Design Awards – Multi family Winner — Residence of Tzeng
    • 英國 – SBID International Design Excellence Awards – Restaurant Design Finalists — Time Melts Away
    • 英國 – SBID International Design Excellence Awards – Office Space Finalists — Auer Office
    • 英國 – FX Interior Design Awards Winner — Auer Office
    • 德國 – Red Dot Award Communication Design Winner — Time Melts Away
    • 台灣 – 金點設計獎標章 — Residence of Tzeng
    • 台灣 – 金點設計獎標章 — Auer Office
    • 2014
    • 美國 – IDA International Design Awards 商業空間組 銀獎 — Time Melts Away
    • 美國 – IDA International Design Awards 住宅空間組 入圍 — Humanities x Art x Space
    • 美國 – IDA International Design Awards 住宅空間組 入圍 — In / Out
    • 美國 – IDA International Design Awards 商業空間組 入圍 — Spatial Frame
    • 美國 – IDA International Design Awards 商業空間組 入圍 — Fashion Institute Taipei
    • 台灣 – TID 室內設計大獎 居住空間類複層 – 金獎 — Residence of Tzeng
    • 2013
    • 德國 – IF Design Awards 傳達設計獎 — Spatial Frames
    • 中國 – 第三屆幸福空間兩岸四地設計交流大賞 商業空間組 銅獎 — Devieta Flagship
    • 中國 – 第三屆幸福空間兩岸四地設計交流大賞 鄉村休閒組 銅獎 — Tea House
    • 台灣 – TID 室內設計大獎 商業空間類 — ARTIFACT SONGYAN ELITE
    • 台灣 – TID 室內設計大獎 居住空間類單層 — Gradient Space
    • 台灣 – TDA 善設計入選 — In / Out  
    • 2012
    • 中國 – 上海國際室內設計金外灘獎 最佳休閒娛樂空間獎 — Memo Fashion & SPA
    • 中國 – IAI 亞太室內設計 展覽空間銅獎 — Fashion Institute
    • 中國 – IAI 亞太室內設計 辦公空間銀獎 — Spatial Frames
    • 台灣 – TID 室內設計金獎 空間傢具類 – 金獎 — X cabinet
    • 台灣 – TID 室內設計大獎 住宅單層空間類 — In / Out 
    • 2011
    • 英國 – FX Interior Design Awards Winner — Idea Breeding Ground
    • 德國 – IF Design Awards 傳達設計獎 — Gallery More
    • 台灣 – TID 室內設計 公共空間類 – 金獎 — Spatial frames
    • 台灣 – 台北世界設計大會旅遊活動－設計公司參訪 — Idea Breeding Ground
    • 2010
    • 中國 – APSDA 亞太空間設計師協會 設計大獎 — Gallery More
    • 中國 – 第五屆中國國際設計藝術博覽會：最具影響力機構獎
    • 中國 – 第五屆中國國際設計藝術博覽會：設博會金獎
    • 台灣 – TID 室內設計大獎 工作空間類 — Idea Breeding Ground
    • 2009
    • 中國 – IAI 亞太室內設計 住宅空間銅獎 — Tianmu Chen's House
    • 台灣 – TID 室內設計大獎 住宅空間類 — Tianmu Chen's House
    • 2008
    • 台灣 – TID 室內設計大獎 – 金獎 — Gallery More
    • 台灣 – TID 室內設計大獎 住宅空間類 — Tianmu Chen's House
    • 2007
    • 美國 – 紐約 Interior Design 最具特色之代表作品 — Gallery More
    • 顯示全部58獎項
    地址
    松山區民生東路5段69巷21弄14-1號1樓
    105 台北市
    台灣
    +886-227485666 www.x-linedesign.com/tw
    法律聲明

    大自然萬物隨著世界推移生長，蘊含面貌獨特性。然空間本質，也會隨著環境、時間與人文演進，產生使用情境的多樣性。我們探索環境之於人所引發的情感，探究情感連結記憶無限延伸的可能性，當記憶隨著時間流轉，衍生材質之於空間的視覺敘事，室內一景一物便有了本質存在的意義。

    物的記憶 於人，因生於世界，與萬物共存，隨著所處環境不同產生了對事件的感官認知，進而啟動情感，衍生記憶。於空間，藉由環境賦予人的感知，隨著時間淬煉出對物的記憶，為此萬物不再單純，空間牆體、材質、格局分化，皆由「虛」轉為「實」，進而有了「本質」的存在意義。美感，便不僅止於視覺表層。我們透過設計將環境地域性與材質對話，連貫「物」與「質」，讓空間啟動使用者從過去延伸未來的連結，創造室內空間的人文故事，捨棄風格之於美感表現的桎梏，材質透過比例原則詮釋獨一無二的室內情境，重新賦予人的情感記憶。生活，於牆體文本裡細水長流，潛藏感官之於空間的思維脈絡。

    捨棄速度與量化，放慢腳步，以心觀察這世界萬物的可能性。

    評論

    Minyao Hu
    优质的设计公司
    10個月前
    Michael tsai
    超過3年前
    邱翔禾
    近6年前
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