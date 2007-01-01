法律聲明

大自然萬物隨著世界推移生長，蘊含面貌獨特性。然空間本質，也會隨著環境、時間與人文演進，產生使用情境的多樣性。我們探索環境之於人所引發的情感，探究情感連結記憶無限延伸的可能性，當記憶隨著時間流轉，衍生材質之於空間的視覺敘事，室內一景一物便有了本質存在的意義。

物的記憶 於人，因生於世界，與萬物共存，隨著所處環境不同產生了對事件的感官認知，進而啟動情感，衍生記憶。於空間，藉由環境賦予人的感知，隨著時間淬煉出對物的記憶，為此萬物不再單純，空間牆體、材質、格局分化，皆由「虛」轉為「實」，進而有了「本質」的存在意義。美感，便不僅止於視覺表層。我們透過設計將環境地域性與材質對話，連貫「物」與「質」，讓空間啟動使用者從過去延伸未來的連結，創造室內空間的人文故事，捨棄風格之於美感表現的桎梏，材質透過比例原則詮釋獨一無二的室內情境，重新賦予人的情感記憶。生活，於牆體文本裡細水長流，潛藏感官之於空間的思維脈絡。

捨棄速度與量化，放慢腳步，以心觀察這世界萬物的可能性。