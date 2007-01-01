獲頒 2016德國紅點獎、2016德國IF傳達設計獎、2016日本JCD國際設計大賞BEST100等全球多項設計大獎，並獲邀接受國內外數十家媒體採訪。相信設計是生活美學的傳達。
- 服務
- 室內設計、傢俱製作、品牌平面設計
- 服務區域
- 台灣
- 公司獎項
- 2016
- 加拿大 – Best of Canada Design Award – Winner — Residence of Tso
- 英國 – INSIDE World Festival of Interiors – Office Space Finalists — Auer
- 日本 – GOOD DESIGN AWARD – Winners — Auer
- 日本 – GOOD DESIGN AWARD – Winners — Residence of Tzeng
- 日本 – JCD International Design Awards – Best100 — Auer
- 義大利 – A' Design Award & Competition Winner – 金獎 — Residence of Tzeng
- 義大利 – A' Design Award & Competition Winner – 金獎 — Auer
- 德國 – Red Dot Award – Winner — Residence of Chang
- 德國 – Red Dot Award – Honourable Mention — Auer
- 德國 – IF Design Awards 傳達設計獎 — Residence of Tzeng
- 德國 – IF Design Awards 傳達設計獎 — Time Melts Away
- 2015
- 美國 – IIDA The Best Of Asia Pacific Design Awards – Multi family Winner — Residence of Tzeng
- 英國 – SBID International Design Excellence Awards – Restaurant Design Finalists — Time Melts Away
- 英國 – SBID International Design Excellence Awards – Office Space Finalists — Auer Office
- 英國 – FX Interior Design Awards Winner — Auer Office
- 德國 – Red Dot Award Communication Design Winner — Time Melts Away
- 台灣 – 金點設計獎標章 — Residence of Tzeng
- 台灣 – 金點設計獎標章 — Auer Office
- 2014
- 美國 – IDA International Design Awards 商業空間組 銀獎 — Time Melts Away
- 美國 – IDA International Design Awards 住宅空間組 入圍 — Humanities x Art x Space
- 美國 – IDA International Design Awards 住宅空間組 入圍 — In / Out
- 美國 – IDA International Design Awards 商業空間組 入圍 — Spatial Frame
- 美國 – IDA International Design Awards 商業空間組 入圍 — Fashion Institute Taipei
- 台灣 – TID 室內設計大獎 居住空間類複層 – 金獎 — Residence of Tzeng
- 2013
- 德國 – IF Design Awards 傳達設計獎 — Spatial Frames
- 中國 – 第三屆幸福空間兩岸四地設計交流大賞 商業空間組 銅獎 — Devieta Flagship
- 中國 – 第三屆幸福空間兩岸四地設計交流大賞 鄉村休閒組 銅獎 — Tea House
- 台灣 – TID 室內設計大獎 商業空間類 — ARTIFACT SONGYAN ELITE
- 台灣 – TID 室內設計大獎 居住空間類單層 — Gradient Space
- 台灣 – TDA 善設計入選 — In / Out
- 2012
- 中國 – 上海國際室內設計金外灘獎 最佳休閒娛樂空間獎 — Memo Fashion & SPA
- 中國 – IAI 亞太室內設計 展覽空間銅獎 — Fashion Institute
- 中國 – IAI 亞太室內設計 辦公空間銀獎 — Spatial Frames
- 台灣 – TID 室內設計金獎 空間傢具類 – 金獎 — X cabinet
- 台灣 – TID 室內設計大獎 住宅單層空間類 — In / Out
- 2011
- 英國 – FX Interior Design Awards Winner — Idea Breeding Ground
- 德國 – IF Design Awards 傳達設計獎 — Gallery More
- 台灣 – TID 室內設計 公共空間類 – 金獎 — Spatial frames
- 台灣 – 台北世界設計大會旅遊活動－設計公司參訪 — Idea Breeding Ground
- 2010
- 中國 – APSDA 亞太空間設計師協會 設計大獎 — Gallery More
- 中國 – 第五屆中國國際設計藝術博覽會：最具影響力機構獎
- 中國 – 第五屆中國國際設計藝術博覽會：設博會金獎
- 台灣 – TID 室內設計大獎 工作空間類 — Idea Breeding Ground
- 2009
- 中國 – IAI 亞太室內設計 住宅空間銅獎 — Tianmu Chen's House
- 台灣 – TID 室內設計大獎 住宅空間類 — Tianmu Chen's House
- 2008
- 台灣 – TID 室內設計大獎 – 金獎 — Gallery More
- 台灣 – TID 室內設計大獎 住宅空間類 — Tianmu Chen's House
- 2007
- 美國 – 紐約 Interior Design 最具特色之代表作品 — Gallery More
- 顯示全部58獎項
- 地址
-
松山區民生東路5段69巷21弄14-1號1樓
105 台北市
台灣
+886-227485666 www.x-linedesign.com/tw
大自然萬物隨著世界推移生長，蘊含面貌獨特性。然空間本質，也會隨著環境、時間與人文演進，產生使用情境的多樣性。我們探索環境之於人所引發的情感，探究情感連結記憶無限延伸的可能性，當記憶隨著時間流轉，衍生材質之於空間的視覺敘事，室內一景一物便有了本質存在的意義。
物的記憶 於人，因生於世界，與萬物共存，隨著所處環境不同產生了對事件的感官認知，進而啟動情感，衍生記憶。於空間，藉由環境賦予人的感知，隨著時間淬煉出對物的記憶，為此萬物不再單純，空間牆體、材質、格局分化，皆由「虛」轉為「實」，進而有了「本質」的存在意義。美感，便不僅止於視覺表層。我們透過設計將環境地域性與材質對話，連貫「物」與「質」，讓空間啟動使用者從過去延伸未來的連結，創造室內空間的人文故事，捨棄風格之於美感表現的桎梏，材質透過比例原則詮釋獨一無二的室內情境，重新賦予人的情感記憶。生活，於牆體文本裡細水長流，潛藏感官之於空間的思維脈絡。
捨棄速度與量化，放慢腳步，以心觀察這世界萬物的可能性。