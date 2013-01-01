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    +15
    無相
    竹風低吟, 白金里居 空間設計 白金里居 空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    竹風低吟, 白金里居 空間設計 白金里居 空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    +28
    竹風低吟

    設計，是一連串溝通與需求的激蕩 

    以品味和專業穿針引線 

    將動線、機能、收納等實用功能隱喻於美學之中 

    融入自然環境與文化 

    設計，由此有了呼吸的溫度

    服務
    室內設計、室內裝修、老屋翻新、客變、新成屋、住宅空間、商空、辦公空間設計規劃
    服務區域
    • 北區、中區、南區、宜蘭花東、大陸地區、海外地區
    • 台北市
    公司獎項
    2017德國IF設計大獎(iF Design Award 2017)2016 義大利A’ Design Award銀獎2016 義大利A’ Design Award銅獎2016 韓國首爾 K-Design Award2016 金堂獎年度優秀作品-別墅空間設計2016 喜舍杯．中國住宅設計總評榜年度別墅空間設計十佳2015 IAI Awards國際設計大獎2015 金堂獎年度優秀作品-辦公空間設計2015 美國室內設計雜誌中文版(Interior Design)金外灘獎-最佳色彩運用優秀獎2014 金堂獎中國室內設計年度評選住宅空間十佳2014 中國廚房設計獎年度十佳住宅公寓廚房設計2014 金堂獎中國室內設計年度評選 住宅空間年度優秀作品2013 第八屆美國室內設計雜誌中文版(Interior Design)金外灘獎2013 現代裝飾國際傳媒獎-年度居家空間獎2013 蘋果日報《家居王》年度嚴選 60設計師2012 IAI Awards亞太設計雙年獎2012 Living & Design雜誌年度十大設計師
    地址
    明水路555號
    104 台北市
    台灣
    +886-285091095 www.platino-tw.com

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