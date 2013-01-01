設計，是一連串溝通與需求的激蕩
以品味和專業穿針引線
將動線、機能、收納等實用功能隱喻於美學之中
融入自然環境與文化
設計，由此有了呼吸的溫度
- 服務
- 室內設計、室內裝修、老屋翻新、客變、新成屋、住宅空間、商空、辦公空間設計規劃
- 服務區域
- 北區、中區、南區、宜蘭花東、大陸地區、海外地區
- 台北市
- 公司獎項
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