用設計帶來生活中的美好，以記憶探索台灣本土新風格

直方設計的「直方」取自易經坤卦的爻辭；直方大，不習无不利。是人以智慧順應自然法則處事，就會事半功倍的含義。

直方設計以宏觀、多元的觀點看待空間設計，用系統性、整合性的工作方式，幫助業主做好想做的事。我們專精的案件類型包括：

商業空間設計；連結品牌與空間

流行瞬息萬變，但品牌精神需要歷久彌新才能成就經典。直方設計擅長以空間、材料為語言，結合理性分析品牌特質，感性發揮創意，發掘介於抽象的品牌精神與具像的空間之間存在的連結，用專業、執著的工作態度，協助品牌經營者以空間發聲。

住宅設計；回歸家的原點

生活，來自時間的堆砌，是各種人事時地物的總合。每個人、每個家都有自己一套生活哲學和方式，而我們尊重每一個客戶的獨特性。風格，是一種空間識別，是對某一種生活美學的總結，卻不必然與自己的真實生活相連。因此當我們開始著手設計時，會先透過理解每一客戶生活的獨特性來做平面圖上空間的劃定，進而建構出屬於該種生活的序列。然後，我們才討論風格。甚至換個更適切的說法，風景，為每一個獨一無二的平面配置創造屬於它們的格調。說穿了，我們在乎的其實是如何跟客戶一齊創造出屬於自己的獨特生活風景，那不是北歐風，不是美式鄉村風，也不是日式極簡風，而是回歸家的原點。

老屋翻新；探索屬於台灣的文化記憶

老屋翻新不是單純“舊”變“新”的過程，直方設計以誠實的態度面對老屋存在的問題，嘗試用不做作的設計，在機能上解決老屋很實際的問題的同時，重新詮釋台灣獨特的美好。透過重建的過程，讓我們重新發掘我們到底是誰。