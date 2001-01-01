亞卡默設計創立於2001年，除了累積大大小小各種型態的空間設計及施工經驗外，10年來已獲得各種獎項，包括辦公室，店面，各種商業空間，家具及用品設計都有得獎紀錄，各種空間領域及住家都曾被專業媒體雜誌報導多次。累積不同國家的客戶經驗，設計及工程成果經的起國際化的考驗。設計理念亞卡默，提供獨特全方位設計的複合式設計集團不同領域的專業藝術家和設計師所組成的亞卡默設計擅長於集合各專業領域的差異點來激盪出更寬廣，更優勢的解決方案同時展現其獨特的風格。從空間、數位視覺設計到多媒體以及網頁設計，在藝術與設計的領域之中，亞卡默用最尖端的技術，最好的品質來服務客戶。
- 服務
- Starting with product development consultants
- operations consultants planning
- the understanding of space starts with the logic of the business model
- and the omnipresent pleasures that create unique designs.Construction projects/hotels/commercial real estate/cultural parks/commercial spaces/an-care centre/clubhouse/dining/office/residential
- 從產品開發顧問，營運顧問規劃，對空間的瞭解從商業模式的邏輯開始，再加上無所不在的趣味，營造出一個特殊唯一的設計。 建築項目/酒店/商業地產/文化園區/商業空間/安養中心/會所/餐飲/辦公/居宅
- 服務區域
- 全球 global與Taipei
- 公司獎項
- 2018 中國室內裝飾協會 中國室內設計TOP100
- 2017 德國 GDA 設計獎
- 2016 德國 IF 設計獎
- 2016 上海金外灘 商業空間設計優秀獎
- 2015 德國紅點設計獎 RedDot Award
- 2015 英國 FX Awards 國際室內設計大獎
- 2015 亞太區 APIDA Awards室內設計大獎
- 2015 中國建築裝飾協會 最具影響力設計師
- 2015 中國 成功設計大賽 成功設計獎
- 2014 大中華地區 十佳餐飲類設計師
- 2012 海峽兩岸四地室內設計大賽優秀獎
- 2011 中國晶麒麟獎
- 2010 奧美廣告評選台灣10大傑出設計公司
- 2010 中國晶麒麟獎
- 2009 台灣GD Mark認證
- 2007 TID 台灣室內設計大獎
- 2007 台北室內設計獎
- 顯示全部17獎項
- 地址
-
1F.,No6 Lane 14 , Sihwei Rd.
10691 Taipei
台灣
+886-227001353 www.akumagroup.com