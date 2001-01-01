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亚卡默设计 Akuma Design
室內設計師與裝修公司 Taipei
概覽 19專案 (19) 0創意點子簿 (0)
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    • 【居宅】北國初春-力麒樣板間21樓B1戶, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 客廳照明 合板 White
    【居宅】北國初春-力麒樣板間21樓B1戶, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 客廳沙發與扶手椅 金屬 White
    【居宅】北國初春-力麒樣板間21樓B1戶, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 客廳電視櫃 合板 White
    +8
    【居宅】北國初春-力麒樣板間21樓B1戶
    入圍日本GD獎【商業空間】品田牧場 – 日式豬排．咖哩 國華店, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 水泥 White
    入圍日本GD獎【商業空間】品田牧場 – 日式豬排．咖哩 國華店, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 金屬 White
    入圍日本GD獎【商業空間】品田牧場 – 日式豬排．咖哩 國華店, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 水泥 White
    +12
    入圍日本GD獎【商業空間】品田牧場 – 日式豬排．咖哩 國華店
    榮獲IF設計獎-【辦公空間】亞卡默設計辦公室, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 水泥 Grey
    榮獲IF設計獎-【辦公空間】亞卡默設計辦公室, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 水泥 Grey
    榮獲IF設計獎-【辦公空間】亞卡默設計辦公室, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 塑木複合材料 Wood effect
    +7
    榮獲IF設計獎-【辦公空間】亞卡默設計辦公室
    榮獲德國紅點獎-【商業空間】松山文創園區-松煙小賣所, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 水泥 Black
    榮獲德國紅點獎-【商業空間】松山文創園區-松煙小賣所, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 塑木複合材料 Wood effect
    榮獲德國紅點獎-【商業空間】松山文創園區-松煙小賣所, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 金屬 Wood effect
    +9
    榮獲德國紅點獎-【商業空間】松山文創園區-松煙小賣所
    【都市設計】四川角色扮演遊戲園區設計, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 水泥 Grey
    【都市設計】四川角色扮演遊戲園區設計, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 水泥 Grey
    【都市設計】四川角色扮演遊戲園區設計, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 水泥 Grey
    +11
    【都市設計】四川角色扮演遊戲園區設計
    【商業空間】專為女性同胞特別鉅獻-林口時尚汽車保養維修廠, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 塑木複合材料 Grey
    【商業空間】專為女性同胞特別鉅獻-林口時尚汽車保養維修廠, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 金屬 Grey
    【商業空間】專為女性同胞特別鉅獻-林口時尚汽車保養維修廠, 亚卡默设计 Akuma Design 亚卡默设计 Akuma Design 商业空间 塑木複合材料 Wood effect
    +3
    【商業空間】專為女性同胞特別鉅獻-林口時尚汽車保養維修廠
    顯示全部19專案

    亞卡默設計創立於2001年，除了累積大大小小各種型態的空間設計及施工經驗外，10年來已獲得各種獎項，包括辦公室，店面，各種商業空間，家具及用品設計都有得獎紀錄，各種空間領域及住家都曾被專業媒體雜誌報導多次。累積不同國家的客戶經驗，設計及工程成果經的起國際化的考驗。設計理念亞卡默，提供獨特全方位設計的複合式設計集團不同領域的專業藝術家和設計師所組成的亞卡默設計擅長於集合各專業領域的差異點來激盪出更寬廣，更優勢的解決方案同時展現其獨特的風格。從空間、數位視覺設計到多媒體以及網頁設計，在藝術與設計的領域之中，亞卡默用最尖端的技術，最好的品質來服務客戶。

    服務
    • Starting with product development consultants
    • operations consultants planning
    • the understanding of space starts with the logic of the business model
    • and the omnipresent pleasures that create unique designs.Construction projects/hotels/commercial real estate/cultural parks/commercial spaces/an-care centre/clubhouse/dining/office/residential
    • 從產品開發顧問，營運顧問規劃，對空間的瞭解從商業模式的邏輯開始，再加上無所不在的趣味，營造出一個特殊唯一的設計。 建築項目/酒店/商業地產/文化園區/商業空間/安養中心/會所/餐飲/辦公/居宅
    服務區域
    全球 global與Taipei
    公司獎項
    • 2018 中國室內裝飾協會 中國室內設計TOP100
    • 2017 德國 GDA 設計獎
    • 2016 德國 IF 設計獎
    • 2016 上海金外灘 商業空間設計優秀獎
    • 2015 德國紅點設計獎 RedDot Award
    • 2015 英國 FX Awards 國際室內設計大獎
    • 2015 亞太區 APIDA Awards室內設計大獎
    • 2015 中國建築裝飾協會 最具影響力設計師
    • 2015 中國 成功設計大賽 成功設計獎
    • 2014 大中華地區 十佳餐飲類設計師
    • 2012 海峽兩岸四地室內設計大賽優秀獎
    • 2011 中國晶麒麟獎
    • 2010 奧美廣告評選台灣10大傑出設計公司
    • 2010 中國晶麒麟獎
    • 2009 台灣GD Mark認證
    • 2007 TID 台灣室內設計大獎
    • 2007 台北室內設計獎
    • 顯示全部17獎項
    地址
    1F.,No6 Lane 14 , Sihwei Rd.
    10691 Taipei
    台灣
    +886-227001353 www.akumagroup.com

    評論

    余振源
    9個月前
    曹家豪（CHIA HAO GM）
    超過1年前
    張明豐
    超過1年前
    Show all 4 reviews

    最近來自homify編輯團隊的肯定

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