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設計，不是將空間的每個角落都填滿，不是做出漂亮的樣品屋，只為凸顯設計師的風格；而是重視使用者的需求與感受，將設計，從光鮮亮麗的雜誌上，轉化成具有生活感的實際作品，能隨著時間衍變，逐漸融入使用者的個性，讓它從設計師的作品，變成使用者自己的，就像和設計師一起完成般。
全球疫情大流行不知不覺已邁入第三年，隨著工作型態的改變，越來越多人採取遠距在家上班的模式，這時家中若有個設計完善，機能兼備的辦公室絕對能大大提升工作效率，下面就介紹幾個傳統嵌入式辦公室的設計新創意，讓你能根據空間運用及自身需求打造專屬的時尚辦公室空間。
當我們忙著選新的牆色、新的地板、新的傢俱的時候，天花板設計這一個部分總是很容易就被忽略掉。但天花板裝潢其實是很重要的一個部分，特別是在客廳，一個好的天花板設計可以讓你的家居空間更有層次感和空間感，如果是小坪數的客廳，那天花板的作用就更大了！不僅可以通過延伸式的天花板線條提升空間張力，結合頂燈照明後有時還會有各種意想不到的驚喜效果！舉例來說，我們最常見的白色天花板是最基本的設計款式，然而，其實你亦可以為天花板帶來新花樣！比如說現在最流行的間接照明天花板或者倒…
燈光照明是打造理想家居的重要一環。大家一般只會在客廳裝置主燈，天花板燈或者崁燈，然而這些光線會有分散不均勻、燈光不夠自然等缺點，因此近年流行一種叫做的「間接照明」的設計。到底什麼是間接照明和間接照明天花板？常用的地方又在哪呢？相比常見的崁燈種類和天花板燈它又有什麼優、缺點呢？今天就讓homify帶你認識這一種時下最流行的裝潢趨勢吧！說不定就有你喜歡的設計呢～