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    黑膠

    設計，不是將空間的每個角落都填滿，不是做出漂亮的樣品屋，只為凸顯設計師的風格；而是重視使用者的需求與感受，將設計，從光鮮亮麗的雜誌上，轉化成具有生活感的實際作品，能隨著時間衍變，逐漸融入使用者的個性，讓它從設計師的作品，變成使用者自己的，就像和設計師一起完成般。

    服務區域
    北部 / 中部
    地址
    仁愛路三段28號8樓之4
    10653 台北市
    台灣
    +886-227005810 www.involvedesign.com.tw

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