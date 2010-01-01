別墅樓梯設計: 16 種讓你目瞪口呆的美麗實例

當你著手進行室內的裝潢時，通常樓梯是很容易被忽略的角落。大多數的人還是認為樓梯只是用來連結不同樓層，然而其實樓梯的設計會影響到建築物室內的整體美感。雖然說樓梯可以成為室內的設計焦點，但是最重要的還是其結構的安全性。如果說家中有孩童的話，最好捨棄看起來簡約又時尚的無扶手或護欄的樓梯。樓梯的建材主要分為: RC、鋼構以及實木材質，你可以與設計師討論，選擇最適合你的別墅的樓梯材質。那麼你對樓梯設計，特別是室內樓梯設計的了解有多少呢？你是否也想要在家裡打造一個與眾…

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