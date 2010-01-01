從2009年至今，我們由點 (Studio doT) 延展為彈性網絡 ( doT & asscoiates )，群策群力(聯合)為多變的未來提出關於空間的設計想像(治)與實踐方案(作)。
團隊皆具有設計專業與跨領域學識背景，公司據點分布台北、桃園、台中三地，提供室內、居家、辦公、建築、景觀、舊屋翻新、預售客變等等與空間相關的規劃設計與裝修工程服務，也能針對客戶需要進行裝置、器皿、家具、家飾等設計，實績擴及台灣本島、澎湖、大陸與海外，除深受顧客推薦外，並榮獲TID等各項室內設計大獎肯定。
台北
106 台北市大安區東豐街 61 號 2 樓
電話 02 – 2706 – 3022
傳真 02 – 2708 – 5865
桃園
32442 桃園市平鎮區德育路二段 124 巷 28 號
電話 03 – 457 – 3087
傳真 03 – 284 – 1483
台中
40452 台中市北區崇德路一段 119 號 2 樓
電話 04 – 2235 – 0393
傳真 04 – 2235 – 8830
- 服務
- 住宅類室內設計、商業空間類設計、建築設計、景觀設計、空間裝置、家飾家具設計製造、裝修工程承包與監理
- 服務區域
- 台灣本島、離島、海外
- 公司獎項
- 2017 桃鼎獎優選 空間陳設與藝術裝置類（TilecraftArts）
- 2017 桃鼎獎優選 工作空間類（TranSpace）
- 2017 桃鼎獎 空間陳設與藝術裝置類（紡雲家）
- 2016 桃鼎獎 其他類（紙 . 茶室）
- 2015/2016 HOME2025 想家計畫 參展團隊（紡家計畫）
- 2015 聯發. 鳳凰木 廈門兩岸空間藝術周展覽（紙 . 茶室）
- 2014/2015 國立臺中一中百年校慶校門入口意象設計服務評選 第一名 with 大葉大學空設系團隊
- 2014 台南市合作大樓都更計畫提案展覽（ToGather）
- 2013 中壢藝術館外觀整新暨結構補強 設計規劃及監造服務評選 第一名 with 謝宏昌建築師事務所
- 2013 中國室內設計師黃金聯賽第二季優秀獎（House toward Sky）
- 2013 中國室內設計師黃金聯賽第二季優秀獎（House without walls）
- 2012 台北市立中正高中室內溫水游泳池暨運動中心 設計與監造服務競圖評選 第二名 with 沈能相建築師事務所
- 2011 橫濱三年展 LPA 台灣集合住宅的未來預想圖（Villa Mansion）
- 2011 UIA世界建築家大會 10000 建築家展覽（NIWA House 獨棟住宅設計）
- 2011 Bolgarli 商空大募集 網路票選 第一名（Ruruby 服飾店）
- 2010 TID AWARD 台灣室內設計大獎 工作空間類TID獎（辦公宅 / Studio doT）
- 2010 TID AWARD 台灣室內設計大獎 單層住宅類TID獎（辦公宅 / Studio doT）
- 2010/2011 Little People Architects 住宅的寓言與預言 巡迴展（Obje (c) t 物 / 件 、Otaku / 宅）
- 2010 威尼斯建築雙年展 台灣館參展徵選 第三名（點陣 doTs / Dot）
- 顯示全部19獎項
- 地址
-
大安區東豐街61號2樓
106 台北市
台灣
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