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    • House D 鄧宅, 構築設計 構築設計 現代風玄關、走廊與階梯
    House D 鄧宅, 構築設計 構築設計 現代風玄關、走廊與階梯
    House D 鄧宅, 構築設計 構築設計 現代風玄關、走廊與階梯
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    House D 鄧宅
    Light 加減0的生活美學, 構築設計 構築設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Light 加減0的生活美學, 構築設計 構築設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Light 加減0的生活美學, 構築設計 構築設計 餐廳
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    Light 加減0的生活美學
    Pavilion 日商LIXIL展示中心室內設計案, 構築設計 構築設計 商业空间
    Pavilion 日商LIXIL展示中心室內設計案, 構築設計 構築設計 商业空间
    Pavilion 日商LIXIL展示中心室內設計案, 構築設計 構築設計 商业空间
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    Pavilion 日商LIXIL展示中心室內設計案
    Sustainable doT 永續的點, 構築設計 構築設計 商业空间
    Sustainable doT 永續的點, 構築設計 構築設計 商业空间
    Sustainable doT 永續的點, 構築設計 構築設計 商业空间
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    Sustainable doT 永續的點
    Lin’s Residence 林宅, 構築設計 構築設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Lin’s Residence 林宅, 構築設計 構築設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Lin’s Residence 林宅, 構築設計 構築設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    Lin’s Residence 林宅
    Simple DECO 簡約不簡單, 構築設計 構築設計 客廳
    Simple DECO 簡約不簡單, 構築設計 構築設計 客廳
    Simple DECO 簡約不簡單, 構築設計 構築設計 客廳
    +12
    Simple DECO 簡約不簡單
    顯示全部9專案

    從2009年至今，我們由點 (Studio doT) 延展為彈性網絡 ( doT & asscoiates )，群策群力(聯合)為多變的未來提出關於空間的設計想像(治)與實踐方案(作)。

    團隊皆具有設計專業與跨領域學識背景，公司據點分布台北、桃園、台中三地，提供室內、居家、辦公、建築、景觀、舊屋翻新、預售客變等等與空間相關的規劃設計與裝修工程服務，也能針對客戶需要進行裝置、器皿、家具、家飾等設計，實績擴及台灣本島、澎湖、大陸與海外，除深受顧客推薦外，並榮獲TID等各項室內設計大獎肯定。

    台北

    106 台北市大安區東豐街 61 號 2 樓  

    電話 02 – 2706 – 3022 

    傳真 02 – 2708 – 5865

    桃園

    32442 桃園市平鎮區德育路二段 124 巷 28 號 

    電話 03 – 457 – 3087 

    傳真 03 – 284 – 1483

    台中

    40452 台中市北區崇德路一段 119 號 2 樓 

    電話 04 – 2235 – 0393 

    傳真 04 – 2235 – 8830

    服務
    住宅類室內設計、商業空間類設計、建築設計、景觀設計、空間裝置、家飾家具設計製造、裝修工程承包與監理
    服務區域
    台灣本島、離島、海外
    公司獎項
    • 2017 桃鼎獎優選 空間陳設與藝術裝置類（TilecraftArts）
    • 2017 桃鼎獎優選 工作空間類（TranSpace）
    • 2017 桃鼎獎 空間陳設與藝術裝置類（紡雲家）
    • 2016 桃鼎獎 其他類（紙 . 茶室）
    • 2015/2016 HOME2025 想家計畫 參展團隊（紡家計畫）
    • 2015 聯發. 鳳凰木 廈門兩岸空間藝術周展覽（紙 . 茶室）
    • 2014/2015 國立臺中一中百年校慶校門入口意象設計服務評選 第一名 with 大葉大學空設系團隊
    • 2014 台南市合作大樓都更計畫提案展覽（To­Gather）
    • 2013 中壢藝術館外觀整新暨結構補強 設計規劃及監造服務評選 第一名 with 謝宏昌建築師事務所
    • 2013 中國室內設計師黃金聯賽第二季優秀獎（House toward Sky）
    • 2013 中國室內設計師黃金聯賽第二季優秀獎（House without walls）
    • 2012 台北市立中正高中室內溫水游泳池暨運動中心 設計與監造服務競圖評選 第二名 with 沈能相建築師事務所
    • 2011 橫濱三年展 LPA 台灣集合住宅的未來預想圖（Villa Mansion）
    • 2011 UIA世界建築家大會 10000 建築家展覽（NIWA House 獨棟住宅設計）
    • 2011 Bolgarli 商空大募集 網路票選 第一名（Ruruby 服飾店）
    • 2010 TID AWARD 台灣室內設計大獎 工作空間類TID獎（辦公宅 / Studio doT）
    • 2010 TID AWARD 台灣室內設計大獎 單層住宅類TID獎（辦公宅 / Studio doT）
    • 2010/2011 Little People Architects 住宅的寓言與預言 巡迴展（Obje (c) t 物 / 件 、Otaku / 宅）
    • 2010 威尼斯建築雙年展 台灣館參展徵選 第三名（點陣 doTs / Dot）
    • 顯示全部19獎項
    地址
    大安區東豐街61號2樓
    106 台北市
    台灣
    +886-227063022 www.dota.com.tw

    評論

    Sean Hsu
    超過2年前

    最近來自homify編輯團隊的肯定

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