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美學 ＆ 機能的融合
設計之於人的層面考量
應是美學融合機能性的訴求
映荷團隊堅持每個作品都能符合人性的需求
並超越業主心中期待 --『 家的藍圖 』
不設限的設計
設計是不該設限的，每個人心中設想的STYLE都不盡相同，
如何將想法轉化成空間形式，以人性機能與舒適的角度去詮釋空間架構，
賦予空間層次感及人性化的機能，創造出品味與質感的理想空間，
也是映荷團隊極力強調的設計重點。
對於陪你走過天涯海角，讓你免受風吹日曬雨淋的最佳夥伴，相信你一定會想幫它打造一個兼具實用機能與美觀設計的家，下面就來看幾個風格各異的車庫設計案例，讓你也能從自身需求喜好出發，為愛車打造一個舒適美麗的窩。
寶貝愛車的你想必會希望幫它們打造一個美麗的家，讓它們不用受到風吹雨打之苦。一般住家最常見的便是與建築物相連的有門車庫，而擁有較大住宅面積的獨棟別墅則會設計戶外的停車棚，有停車的用途之虞也能當作休憩的區塊。這本點子簿要介紹 15 款風格各異的車庫與停車棚設計，不管是哪一種選擇，設計師都以屋主的需求提供最完美的設計。想要為愛車規劃舒適的窩，現在就一塊欣賞這些設計吧~ 對了，如果你有很多問題，也可以與我們的設計師直接聯繫喔～
現代的室內格局流行開放式的設計，因此相較於傳統公寓內常常出現的有門廚房，毫無厚牆分隔的開放式廚房更為受到歡迎。然而廚房畢竟是會產生油煙的地方，尤其是台灣人熱愛的飲食文化，常常會有需要熱炒的情形發生，而開放式的廚房沒有阻隔性，油煙也較容易滲透到其他區塊。為了要保持廚房的開放感，但是又能夠在必要的時候有所阻隔，廚房拉門便是最為聰明的設計了。你可以依照你的需求，在煮飯的時候拉起拉門，平常時則可以打開拉門，讓空間依舊開放感十足。這一次的點子簿就要替你介紹 20 種…