你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
映荷空間設計
室內設計師與裝修公司 台北市
概覽 1專案 (1) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 頭份郭公館, 映荷空間設計 映荷空間設計 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    頭份郭公館, 映荷空間設計 映荷空間設計 車庫/遮陽棚
    頭份郭公館, 映荷空間設計 映荷空間設計 車庫/遮陽棚
    +24
    頭份郭公館

    美學 ＆ 機能的融合

    設計之於人的層面考量

    應是美學融合機能性的訴求

    映荷團隊堅持每個作品都能符合人性的需求

    並超越業主心中期待 --『 家的藍圖 』

    不設限的設計

    設計是不該設限的，每個人心中設想的STYLE都不盡相同，

    如何將想法轉化成空間形式，以人性機能與舒適的角度去詮釋空間架構，

    賦予空間層次感及人性化的機能，創造出品味與質感的理想空間，

    也是映荷團隊極力強調的設計重點。

    服務區域
    台北市
    地址
    中正區寧波西街31號2樓
    100 台北市
    台灣
    +886-223963111

    最近來自homify編輯團隊的肯定

      Add SEO element