美學 ＆ 機能的融合

設計之於人的層面考量

應是美學融合機能性的訴求

映荷團隊堅持每個作品都能符合人性的需求

並超越業主心中期待 --『 家的藍圖 』

不設限的設計

設計是不該設限的，每個人心中設想的STYLE都不盡相同，

如何將想法轉化成空間形式，以人性機能與舒適的角度去詮釋空間架構，

賦予空間層次感及人性化的機能，創造出品味與質感的理想空間，

也是映荷團隊極力強調的設計重點。