透過充份的瞭解與認識進入彼此對生活或空間的想像與需求、美學與實用科學的融合，在既有的過去中審視著此刻踏進可遇見的未來中。秉持著設計的精神、在看似有理數的秩序裡譜寫著空間本質可窺見的詩性，刻畫出一種生活的模樣一份對家對空間的情感。於是，真實地生活了、有「感覺」地生活著。靠近了「設計」的精神、也在空間裡有感動地留下帶著溫度的詩文。
- 服務
- 空間規劃，裝修工程，與傢飾計畫
- 服務區域
- Taiwan
- New Taipei City
- Banqiao District
- 新北市
- 公司獎項
- 2017-2018 年度亞太華人設計師作品大賽(華騰獎)-住宅公寓空間類 金鑽獎
- 2016-2017 華鼎獎-住宅公寓空間類 金獎
- 2016-2017 設計影響中國-年度十佳金牌設計師
- 16/17 亞太室內設計菁英邀請賽 佳作
- 第十一屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會 2015～2016年度十大最具原創設計師（住宅空間類）
- 2016 第六屆 ADA亞洲設計獎-住宅類多元混搭組 <傑出設計獎>
- 顯示全部11獎項
- 地址
-
新店區中央一街25號1 樓
23150 Taiwan, New Taipei City, Banqiao District, 新北市
台灣
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