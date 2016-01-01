透過充份的瞭解與認識進入彼此對生活或空間的想像與需求、美學與實用科學的融合，在既有的過去中審視著此刻踏進可遇見的未來中。秉持著設計的精神、在看似有理數的秩序裡譜寫著空間本質可窺見的詩性，刻畫出一種生活的模樣一份對家對空間的情感。於是，真實地生活了、有「感覺」地生活著。靠近了「設計」的精神、也在空間裡有感動地留下帶著溫度的詩文。