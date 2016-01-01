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只設計部室內裝修設計工程有限公司
室內設計師與裝修公司 Taiwan, New Taipei City, Banqiao District, 新北市
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    透過充份的瞭解與認識進入彼此對生活或空間的想像與需求、美學與實用科學的融合，在既有的過去中審視著此刻踏進可遇見的未來中。秉持著設計的精神、在看似有理數的秩序裡譜寫著空間本質可窺見的詩性，刻畫出一種生活的模樣一份對家對空間的情感。於是，真實地生活了、有「感覺」地生活著。靠近了「設計」的精神、也在空間裡有感動地留下帶著溫度的詩文。

    服務
    空間規劃，裝修工程，與傢飾計畫
    服務區域
    • Taiwan
    • New Taipei City
    • Banqiao District
    • 新北市
    公司獎項
    • 2017-2018 年度亞太華人設計師作品大賽(華騰獎)-住宅公寓空間類 金鑽獎
    • 2016-2017 華鼎獎-住宅公寓空間類 金獎
    • 2016-2017 設計影響中國-年度十佳金牌設計師
    • 16/17 亞太室內設計菁英邀請賽 佳作
    • 第十一屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會 2015～2016年度十大最具原創設計師（住宅空間類）
    • 2016 第六屆 ADA亞洲設計獎-住宅類多元混搭組 <傑出設計獎>
    • 顯示全部11獎項
    地址
    新店區中央一街25號1 樓
    23150 Taiwan, New Taipei City, Banqiao District, 新北市
    台灣
    +886-930391365 www.facebook.com/justdesign.tw
    法律聲明

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