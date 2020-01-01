淋浴派VS浴缸派，誰優誰劣來一分高下！

每當說起浴室裝潢，在受空間場域限制只能二擇一的情況下，總免不了一番天人交戰，到底應該要選淋浴間還是浴缸？在炎熱潮濕的夏天，當然只想淋浴沖涼，而酷寒冷冽的冬季，若是有浴缸來場泡澡盛宴絕對是種極致的享受，下面就從空間限制、花費，以及清潔保養著手，一次將優點及缺點分析給你聽，讓你考量自身需求習慣，選對浴室設計。

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