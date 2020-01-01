你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
聆聽客戶對空間的需求，透過詳盡的雙向溝通，融合使用者的特性，為客戶規畫不同表情的生活空間，希望空間內的每位使用者都能感受到加倍的幸福。
每當說起浴室裝潢，在受空間場域限制只能二擇一的情況下，總免不了一番天人交戰，到底應該要選淋浴間還是浴缸？在炎熱潮濕的夏天，當然只想淋浴沖涼，而酷寒冷冽的冬季，若是有浴缸來場泡澡盛宴絕對是種極致的享受，下面就從空間限制、花費，以及清潔保養著手，一次將優點及缺點分析給你聽，讓你考量自身需求習慣，選對浴室設計。
現代人大多嚮往明亮寬敞的居家空間，這時天花板的高度與居住的舒適度就有很大的關係，雖然傳統刻板印象總是嚮往高挑天花板，但天花板真的越高越好嗎？而低天花板就絕對是選房大地雷嗎？下面就將分析天花板高度的要點，並分享幾個天花板設計技巧，讓你輕鬆打造高質感居家。
自2020新冠疫情影響下，人們的生活樣態已與從前大不相同，當遠距上班變成常態，如何在家打造舒適、有效率的辦公環境成為新的裝潢課題，俗話說工欲善其事，必先利其器，選對辦公家具才能達到事半功倍的效果。下面介紹幾個可以打破格局限制，讓你在有限空間裡打造個人辦公室的家具設計，啟發你的靈感，居家上班也可以很有儀式感。