一水一木室內設計是在創造空間與享受空間的團隊，我們秉持對美學、生活、藝術、人文氣息的堅持，做出令人驚賞的作品，然而業主、設計師、團隊工班都是完成美的夢想不可少的結構組織！是業主、設計師、施工者三方共同努力的呈現。
我們著重的是，客戶的夢想要被實現、需求要被滿足、品質要符合要求、預算要有效控制、工期能照預期完成，讓客戶可以全然的放心，因為我們開啟您對家的渴望，一直認為這行業是良心事業，回客率高是我們心中共同的默契，每一個個案是如此真實且感性，下一個幸福的故事正準備要開始…… 我們的專長從工作室型態到公司組織，我們擁有多年的住宅及商業空間規劃、設計、現場施工經驗。除了承接各類型新建住宅案件外，我們也擅長中古屋之空間重塑及建築物外觀與室內空間全面改造。對於品質嚴格控管，絕不為削價競爭而使用劣質材料，由室內設計師及專業監工為您在現場做嚴格的把關，對每個案件皆投入最真誠的關懷與付出。
- 服務
- 室 內 空 間 設 計 / 視 覺 規 劃 設 計
- 服務區域
- 台灣、香港、中國、亞洲
- 公司獎項
- 第五屆海峽盃裝飾企業及裝飾設計大獎賽-銀獎*1、優秀設計獎*2、創意方案設計獎*2；Dulux色彩大賽獲獎-專業空間組、色彩趨勢應用組的優選
- 地址
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台灣
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一水一木設計團隊是懷抱理想及對工作充滿熱忱的一群設計師；我們要求高品質、專業的工作態度及對藝術有極高創造能力；承諾以客為本的服務精神，為每一個客戶完成託付的使命，提供最完善而合乎經濟效益的室內設計方案，打造每個完美的居家設計規劃。