一水一木室內設計是在創造空間與享受空間的團隊，我們秉持對美學、生活、藝術、人文氣息的堅持，做出令人驚賞的作品，然而業主、設計師、團隊工班都是完成美的夢想不可少的結構組織！是業主、設計師、施工者三方共同努力的呈現。

我們著重的是，客戶的夢想要被實現、需求要被滿足、品質要符合要求、預算要有效控制、工期能照預期完成，讓客戶可以全然的放心，因為我們開啟您對家的渴望，一直認為這行業是良心事業，回客率高是我們心中共同的默契，每一個個案是如此真實且感性，下一個幸福的故事正準備要開始…… 我們的專長從工作室型態到公司組織，我們擁有多年的住宅及商業空間規劃、設計、現場施工經驗。除了承接各類型新建住宅案件外，我們也擅長中古屋之空間重塑及建築物外觀與室內空間全面改造。對於品質嚴格控管，絕不為削價競爭而使用劣質材料，由室內設計師及專業監工為您在現場做嚴格的把關，對每個案件皆投入最真誠的關懷與付出。