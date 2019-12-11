趙玲室內設計 Chao Ling ：「透過精準的數據測量，支撐設計的無限可能。」

L 是工程界施作時用的鐵制 L型角尺，上面有刻著數值，它代表工程總監呂理福先生技術養成的紀錄，同時也是象徵趙玲在設計界的專業磐石。

C 是代表深度的溝通（Communication）。經由多次的溝通，萃取於屋主的文化背景與生活方式，才能創造出設計與施作的無限可能，這是設計總監趙玲的理念也是工作態度。設計團隊能夠一直不斷創新與精進，是來自自有養成的工班團隊，以一條龍的方式做培育與傳承，使我們能安心交付，進而做到所謂的負責與感動。





設計 ~ 初衷是改變居住者住的空間、提高生活品質，共享舒適環境。

態度三念 ~ 成就出我們的品牌價值：

（1）維護空間的健康品質，建材均為低甲醛。

（2）自有養成的工班團隊，使我們安心交付。

（3）美學與文創的養成，為設計蘊出無限可能。





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