趙玲室內設計 Chao Ling ：「透過精準的數據測量，支撐設計的無限可能。」
L 是工程界施作時用的鐵制 L型角尺，上面有刻著數值，它代表工程總監呂理福先生技術養成的紀錄，同時也是象徵趙玲在設計界的專業磐石。
C 是代表深度的溝通（Communication）。經由多次的溝通，萃取於屋主的文化背景與生活方式，才能創造出設計與施作的無限可能，這是設計總監趙玲的理念也是工作態度。設計團隊能夠一直不斷創新與精進，是來自自有養成的工班團隊，以一條龍的方式做培育與傳承，使我們能安心交付，進而做到所謂的負責與感動。
設計 ~ 初衷是改變居住者住的空間、提高生活品質，共享舒適環境。
態度三念 ~ 成就出我們的品牌價值：
（1）維護空間的健康品質，建材均為低甲醛。
（2）自有養成的工班團隊，使我們安心交付。
（3）美學與文創的養成，為設計蘊出無限可能。
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趙玲室內設計 中壢青埔店 ☎ 03-287-1567 ✉ 桃園市中壢區文發路199號
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- 外觀建築、住宅空間、毛胚屋、預售屋客變、老屋翻新、商業空間、裝置藝術與新古典風格是我們團隊的強項，也是趙玲室內設計品牌的保證。
- 服務區域
- 台北、桃園、中壢、竹北、台中、嘉義、高雄
- 公司獎項
- 2018 亞太桃鼎獎室內設計大賽 – 入圍
- 2018 亞太桃鼎獎室內設計大賽 – 入圍
- 2018 創新中國藝術設計大賽 C + AWARD
- 2018 韓國 K-DESIGN AWARD 入圍
- 2018 韓國 K-DESIGN AWARD 入圍
- 2017 美國 IDA 室內設計類 HONORABLE
- 2017 美國 IDA室內設計類 金獎
- 2017 英國 LICC 國際創意獎
- 2017 舊金山 San Francisco Design Awards 室內設計 國際酒店類 銀獎
- 2017 舊金山 San Francisco Design Awards 室內設計 金獎
- 2017 紐約 New York Design Awards 室內設計 金獎
- 2017 柏林 Berlin Design Awards 室內設計 銀獎
- 2015 中國 金外灘 入圍
- 顯示全部13獎項
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中壢區文發路199號
320 桃園市
台灣
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