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趙玲室內設計
室內設計師與裝修公司 桃園市
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    • 雋雅杏質, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯 White
    雋雅杏質, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 客廳 Amber/Gold
    雋雅杏質, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 餐廳
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    雋雅杏質
    東方的琴韻, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 客廳
    東方的琴韻, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 客廳
    東方的琴韻, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 餐廳
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    東方的琴韻
    高雄 - 藍韻居旅, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    +11
    高雄 - 藍韻居旅
    桃園 - 質蘊, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 客廳
    桃園 - 質蘊, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 客廳
    桃園 - 質蘊, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 餐廳
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    桃園 - 質蘊
    台中-粉紅佳人珠寶屋, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 商业空间 Pink
    台中-粉紅佳人珠寶屋, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 商业空间 Pink
    台中-粉紅佳人珠寶屋, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 商业空间 Pink
    +7
    台中-粉紅佳人珠寶屋
    桃園 - 古典藝術宅 收藏「家」, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 客廳
    桃園 - 古典藝術宅 收藏「家」, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 餐廳
    桃園 - 古典藝術宅 收藏「家」, 趙玲室內設計 趙玲室內設計 書房/辦公室
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    桃園 - 古典藝術宅 收藏「家」
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    趙玲室內設計 Chao Ling ：「透過精準的數據測量，支撐設計的無限可能。」

    L 是工程界施作時用的鐵制 L型角尺，上面有刻著數值，它代表工程總監呂理福先生技術養成的紀錄，同時也是象徵趙玲在設計界的專業磐石。

    C 是代表深度的溝通（Communication）。經由多次的溝通，萃取於屋主的文化背景與生活方式，才能創造出設計與施作的無限可能，這是設計總監趙玲的理念也是工作態度。設計團隊能夠一直不斷創新與精進，是來自自有養成的工班團隊，以一條龍的方式做培育與傳承，使我們能安心交付，進而做到所謂的負責與感動。


    設計 ~ 初衷是改變居住者住的空間、提高生活品質，共享舒適環境。

    態度三念 ~ 成就出我們的品牌價值

    （1）維護空間的健康品質，建材均為低甲醛。

    （2）自有養成的工班團隊，使我們安心交付。

    （3）美學與文創的養成，為設計蘊出無限可能。


    聯絡我們

    趙玲室內設計 中壢青埔店 ☎ 03-287-1567　✉ 桃園市中壢區文發路199號

    趙玲室內設計 台中高鐵店 ☎ 04-2336-1757  ✉ 台中市健行北路76號

    服務
    外觀建築、住宅空間、毛胚屋、預售屋客變、老屋翻新、商業空間、裝置藝術與新古典風格是我們團隊的強項，也是趙玲室內設計品牌的保證。
    服務區域
    台北、桃園、中壢、竹北、台中、嘉義、高雄
    公司獎項
    • 2018 亞太桃鼎獎室內設計大賽 – 入圍
    • 2018 亞太桃鼎獎室內設計大賽 – 入圍
    • 2018 創新中國藝術設計大賽 C + AWARD
    • 2018 韓國 K-DESIGN AWARD 入圍
    • 2018 韓國 K-DESIGN AWARD 入圍
    • 2017 美國 IDA 室內設計類 HONORABLE
    • 2017 美國 IDA室內設計類 金獎
    • 2017 英國 LICC 國際創意獎
    • 2017 舊金山 San Francisco Design Awards 室內設計 國際酒店類 銀獎
    • 2017 舊金山 San Francisco Design Awards 室內設計 金獎
    • 2017 紐約 New York Design Awards 室內設計 金獎
    • 2017 柏林 Berlin Design Awards 室內設計 銀獎
    • 2015 中國 金外灘 入圍
    • 顯示全部13獎項
    地址
    中壢區文發路199號
    320 桃園市
    台灣
    +886-32871567 www.chaoling-id.com
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