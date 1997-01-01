【綠野國際建築師事務所】

綠野國際事務所是結合規劃、建築與室內多元經營的事務所，成立於1997年。

本事務所之業務涵蓋學校、舊建築整修再利用、博物館、生技產業、辦公大樓、飯店、購物中心、住宅相關之規劃及室內設計等領域，對各種不同類型之設計業務均有豐富之經驗。

本事務所由多位專業人員組成團隊，包括合作建築師群、室內設計師、專案經理及行政人員等；並有營建、工程、管理營運及各種專業顧問等部門的配合協助。各專案小組由專案經理、專案建築師、設計師及其它專業人員協同，以團隊合作方式積極參與各項工作。工作內容包含整體規劃、可行性分析、建築以及室內設計。

我們所建立的專案設計小組，以聯合專業人員組成團隊的方式，共同積極參與各項合作，使我們無論面對何種個案，均能達到服務的最高品質。本事務所與知名之國外設計公司組成設計聯網，以開發、設計、施工、營建之全方位的經營團隊，提供業主最具整合能力及創意之專業服務。