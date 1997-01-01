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綠野國際建築師事務所
建築師 台北市
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    交通部公路總局辦公大樓

    【綠野國際建築師事務所】

    綠野國際事務所是結合規劃、建築與室內多元經營的事務所，成立於1997年。

    本事務所之業務涵蓋學校、舊建築整修再利用、博物館、生技產業、辦公大樓、飯店、購物中心、住宅相關之規劃及室內設計等領域，對各種不同類型之設計業務均有豐富之經驗。

    本事務所由多位專業人員組成團隊，包括合作建築師群、室內設計師、專案經理及行政人員等；並有營建、工程、管理營運及各種專業顧問等部門的配合協助。各專案小組由專案經理、專案建築師、設計師及其它專業人員協同，以團隊合作方式積極參與各項工作。工作內容包含整體規劃、可行性分析、建築以及室內設計。

    我們所建立的專案設計小組，以聯合專業人員組成團隊的方式，共同積極參與各項合作，使我們無論面對何種個案，均能達到服務的最高品質。本事務所與知名之國外設計公司組成設計聯網，以開發、設計、施工、營建之全方位的經營團隊，提供業主最具整合能力及創意之專業服務。

    服務
    整體規劃、可行性分析、建築以及室內設計。
    服務區域
    台灣、中國大陸、美國
    公司獎項
    • 【西門紅樓文創產業育成中心】榮獲 ♦ 第七屆 臺北市都市景觀大獎 －「歷史空間活化獎」
    • 【四四南村保存與再利用 － 信義公民會館】榮獲 ♦ 第三屆 臺北市都市設計景觀大獎 －「特別獎」
    • 【桃園縣多功能藝文園區工程 － 多功能展演中心】榮獲 ♦ 第一屆 桃園縣都市設計審議優良案例精選 －「最佳人氣獎」
    • 【交通部公路總局辦公大樓】榮獲 ♦ 2015年 優良綠建築獎
    地址
    杭州南路一段143巷32-1號1樓
    10057 台北市
    台灣
    +886-223910100 www.gfield.com.tw
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