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現代家庭愈來愈講究生活的效率，採用開放式空間設計的案例激增。但對於習慣傳統格局的住戶來說，全面的開放式廚房設計似乎有點奇怪，彷彿跟其他房間少了點距離。倘若你喜歡傳統式設計，卻又想嚐試一些現代風的佈局，我們為你蒐集了以下 12 種半開放式廚房設計，它們和其他空間緊密接合，卻又自成一個獨立的場域，半開放式的自然銜接，彷彿多了一個實際上並不存在的客廳廚房隔間，一定能滿足你心目中對理想烹飪空間的要求，立刻一起來參觀！
生活中，你最想要的是什麼呢？其實大家要的不多，不過是休閒時可以放鬆身心，悠閒地喝上一杯咖啡，靜靜地聽些悅耳的音樂，滑滑手機平板的好空間。倘若你是個書蟲，最希望的莫過於能有個安靜的角落，讓你可以躺著看書，不必端坐沙發上或書桌前，讓周身的懶骨頭都能夠浸淫在書香裡。今天要介紹給你 7 個特別為愛書的你打造的愜意空間，保證讓你愛到骨子裡！
木頭是非常有溫度的一種建材，因此如果想要讓家中任何領域充滿溫度的話，這絕對是不二的選擇。雖然說廚房這個區域常常會比較潮濕，然而只要請專家特別處理，你也可以在此用上木頭。今天我們要為大家介紹 15 種高質感且溫暖的木頭小廚房，這些廚房小巧可愛之外，也很有自然的味道，讓人在煮菜的時候不會感到有壓力。現在就一塊欣賞這些設計吧！