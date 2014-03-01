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    • Liu's Residence, 簡致制作SimpleUtmost Design 簡致制作SimpleUtmost Design
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    Liu's Residence
    The Jiang's Residence, 簡致制作SimpleUtmost Design 簡致制作SimpleUtmost Design
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    INTO SPACE, 簡致制作SimpleUtmost Design 簡致制作SimpleUtmost Design
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    INTO SPACE
    Zhuang's Residence, 簡致制作SimpleUtmost Design 簡致制作SimpleUtmost Design
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    Zhuang's Residence
    WANG'S RESIDENCE, 簡致制作SimpleUtmost Design 簡致制作SimpleUtmost Design
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    WANG'S RESIDENCE
    GUO'S RESIDENCE, 簡致制作SimpleUtmost Design 簡致制作SimpleUtmost Design
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    GUO'S RESIDENCE
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    我們打造的不是產品，而是一種專屬於您的生活方式。

    服務
    Arch Interior | Home Space | Design Solutions 室內、商業、住宅空間設計規劃
    服務區域
    Taichung – Taipei city
    公司獎項
    ​2016 – 取得中國大陸職業技能鑑定中心　『室內裝飾設計師二級國際執照』
    地址
    福人街65號
    403 台中市
    台灣
    +886-423761276 www.simpleutmost.design

    評論

    GC8V Lin
    超過1年前
    余名齊
    近5年前
    Willie Liu
    超過1年前
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