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既然追求的是美好 那麼 [ 家 ] 便是一切美好的起點 ~
居家的臥室，堪稱是私人最重要的小天地。當一天結束時，它是你放鬆身心重獲動能的空間；當你需要靜下心來細思問題時，它又是幫助你產生創意的好環境。但是如果臥室裡充斥著雜亂的物品，讓你感到心煩意亂，結果恐怕是適得其反。我們知道，收納一直以來都是我們生活中最令人煩惱的問題之一，無論是廚房、客廳、餐廳還是陽台，時間一長都逃不掉被各種雜物淹沒的厄運，臥室也是一樣，光是衣服就已經足夠讓人頭痛的了！所以我們在裝潢新家、設計臥室的時候一般都會非常重視收納空間的規劃。那麼你知道…
家對於大多數人來說都是一個最能夠讓自己放鬆下來的舒適區，一個對於自己來說相對自由的私人空間。即便如此，我們有時還是需要面對一系列的“內部”問題，例如裝潢就是最讓人頭痛的一個過程，因為有太多需要讓心費心的方方面面需要我們去考慮了，但裝潢並不是唯一的麻煩，在日常生活中，我們面對的可能更多是一些瑣碎的事情，比如收納。每個家庭都需要收納的空間，倘若你有多餘的房間，當然可以騰出一間來，當作百寶儲物間，任何東西都可以往裡頭堆放，但缺點是你可能在家裡製造出一處垃圾場，當…
我們都知道，客廳是我們用來招呼客人，或者是平常跟家人一起看電視的地方，我們每天可能會花很多時間在這個空間裡，所以在裝潢的時候我們也都非常重視，無論是地磚，背景牆還是家具我們都會深思熟慮，確保萬無一失，當然還有燈光和顏色搭配等，都是我們需要考量的因素，比如客廳的吸頂燈就是其中一個重要的元素。可是你知道什麼叫做「起居室」嗎？它跟客廳有什麼差別？在設計、規劃或者佈置的時候，我們又應該要特別留意些什麼呢？今天就讓homify一一為你解答。