塑膠地板 (PVC地板)：俗擱大碗的實惠新選擇！

一直以來木地板都是最受歡迎的室內設計元素，全因木材有著柔和的視覺效果以及特優的腳感，是石材或者磚材難以取代的特點，所以它常常會頻繁地出現在各種場合裡，包括家裡的臥室、客廳，甚至還有陽台等等都可以看到木地板的身影；不僅如此，有時候我們也會在商店、餐廳等公共場所看到木地板元素的使用，然而，木地板也不是無所不能的，由於木材的保養工序繁複，而且台灣潮濕的氣候容易造成板材受潮、發霉甚至變型‥‥‥ 在這些情況下你也可以考慮俗擱大碗的塑膠地板（PVC地板）看看！你對塑膠…

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