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習慣在睡前看本書、滑滑手機或是與枕邊人聊聊嗎? 那麼你一定有在睡意襲來時，與對方推託關燈這個重責的經驗吧! 設置在床邊的床頭燈可以讓你在睡前一伸手即能把燈熄掉，帶著微笑進入夢鄉… 然而，床頭燈的種類有很多，包含壁燈、立燈、桌燈、吊燈… 等，到底這些不同種類的床頭燈分別有什麼特性以及優缺點呢? 不同風格的臥室，要搭配哪種的床頭燈才不會突兀? 接下來我們就為你介紹床頭燈的四種種類，以 34 個實例讓你直接欣賞床頭燈的無限魅力。如果你也對床頭燈設計感興趣，那…
科技日新月異，許多我們十幾年前還不能想像的科技產品，比如說智能手機，早已經成為了我們生活的一部分。人們對科技的熱愛從未減退，現在甚至愈來愈多人希望把家裡打造成一個類似於許多現代辦公室那樣充滿科技感的空間。那麼，科技感設計有什麼重點？必備的素材和配色又會是什麼？今天就讓我們來學習，如何把未來感帶進家裡！如果你也喜歡科技感設計，如果你也想要在家裡打造一個科技風格的空間，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 當然，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師們直…
一直以來木地板都是最受歡迎的室內設計元素，全因木材有著柔和的視覺效果以及特優的腳感，是石材或者磚材難以取代的特點，所以它常常會頻繁地出現在各種場合裡，包括家裡的臥室、客廳，甚至還有陽台等等都可以看到木地板的身影；不僅如此，有時候我們也會在商店、餐廳等公共場所看到木地板元素的使用，然而，木地板也不是無所不能的，由於木材的保養工序繁複，而且台灣潮濕的氣候容易造成板材受潮、發霉甚至變型‥‥‥ 在這些情況下你也可以考慮俗擱大碗的塑膠地板（PVC地板）看看！你對塑膠…