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橡樹設計Oak Design
室內設計師與裝修公司 高雄市左營區
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    聆聽您的需求，從生活及美學的角度做為出發點，為您把設計融入生活裡。

    服務
    室內設計裝修，商辦空間規劃，系統家具，舊屋翻修
    服務區域
    台灣
    地址
    榮成二街3號7樓
    804 高雄市左營區
    台灣
    +886-975192119 www.facebook.com/OakDesign.od

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