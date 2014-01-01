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拾葉 建築室內設計
室內設計師與裝修公司 台中市西屯區
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    • 框景 │ 對話, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    框景 │ 對話, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    框景 │ 對話, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 現代風玄關、走廊與階梯
    +7
    框景 │ 對話
    絢染．縱觀, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    絢染．縱觀, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    絢染．縱觀, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +9
    絢染．縱觀
    取景．生活敞域, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    取景．生活敞域, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    取景．生活敞域, 拾葉 建築室內設計 拾葉 建築室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +10
    取景．生活敞域

    拾葉 所創造的 ...是一種對生活的態度

    專屬於每個人獨特的風格

    人文 品質 藝術 純粹

    追求 自然的空間 合諧的比例 搭配著清晰的設計

    自始至終 不著墨於華麗的裝飾， 不浮媚於流行 對設計的態度 始終如一

    就如 拾葉 的寓意 學藝作畫  宛若入林摭葉，須仰取俯拾，不斷積累

    服務區域
    台中市西屯區
    公司獎項
    • 2016 金創獎 商業空間類 銀獎 秋紅谷魚河岸
    • 2016 金創獎 優良作品獎 水安街鄭公館
    • 2016 金創獎 優良作品獎 由鉅三希廖宅
    • 2016 台灣新秀設計師大賽 餐飲空間類 舊食記憶-我喜歡義大利麵 新秀獎
    • 2015 亞洲設計獎 現代組 軸向．引景　家的聚場 銀獎
    • 2015 金堂獎 年度優秀住宅公寓空間 框景｜對話
    • 2015 金堂獎 年度優秀餐飲空間 剖 ‧ 取摺
    • 2015 得利空間色彩大賞 空業空間組 光域 優選
    • 2015 得利空間色彩大賞 住宅空間組 空間本質 優選
    • 2014 台灣新秀設計師大賽 商業空間組 魚河岸 佳作獎
    • 2014 亞洲設計獎 商業空間組 剖 ‧ 取摺 入圍
    • 2014 亞洲設計獎 商業空間組 延伸 │ 堆疊 入圍
    • 2013 兩岸四地交流大賞 商業空間組 魚河岸 優良設計獎
    • 顯示全部13獎項
    地址
    407 台中市西屯區
    台灣
    +886-427078650

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