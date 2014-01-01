開放式廚房: 12 種現代又時尚的絕佳設計

開放式的廚房讓整個居家的空間更為寬敞，並且讓位在各個角落的家中成員都能夠緊密地與彼此連結，因此非常符合現代人的生活特性。開放式的廚房設計有非常多種可能性，而如果你打算要規劃一個開放式的廚房，這一次的點子簿將要提供 12 種現代又時尚的絕佳設計供你參考。這些開放式廚房的共通點是它們都十分現代又時尚，絕對可以讓掌廚的人在廚房中愉悅地享受煮菜的樂趣，而訪客也會感到大為驚豔。如果你也對開放式廚房感興趣，現在就讓我們一起欣賞這 12 種現代又時尚的絕佳開放式廚房吧設…

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