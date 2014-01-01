拾葉 所創造的 ...是一種對生活的態度
專屬於每個人獨特的風格
人文 品質 藝術 純粹
追求 自然的空間 合諧的比例 搭配著清晰的設計
自始至終 不著墨於華麗的裝飾， 不浮媚於流行 對設計的態度 始終如一
就如 拾葉 的寓意 學藝作畫 宛若入林摭葉，須仰取俯拾，不斷積累
- 服務區域
- 台中市西屯區
- 公司獎項
- 2016 金創獎 商業空間類 銀獎 秋紅谷魚河岸
- 2016 金創獎 優良作品獎 水安街鄭公館
- 2016 金創獎 優良作品獎 由鉅三希廖宅
- 2016 台灣新秀設計師大賽 餐飲空間類 舊食記憶-我喜歡義大利麵 新秀獎
- 2015 亞洲設計獎 現代組 軸向．引景 家的聚場 銀獎
- 2015 金堂獎 年度優秀住宅公寓空間 框景｜對話
- 2015 金堂獎 年度優秀餐飲空間 剖 ‧ 取摺
- 2015 得利空間色彩大賞 空業空間組 光域 優選
- 2015 得利空間色彩大賞 住宅空間組 空間本質 優選
- 2014 台灣新秀設計師大賽 商業空間組 魚河岸 佳作獎
- 2014 亞洲設計獎 商業空間組 剖 ‧ 取摺 入圍
- 2014 亞洲設計獎 商業空間組 延伸 │ 堆疊 入圍
- 2013 兩岸四地交流大賞 商業空間組 魚河岸 優良設計獎
- 顯示全部13獎項
- 地址
-
407 台中市西屯區
台灣
+886-427078650