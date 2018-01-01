九木堅持以「家」為優先，做好每一個細節且傾聽每位居住者生活中最迫切的需要





由於每個家都是獨一無二的，不同的生活習慣所呈現的生活型態皆有所不同，所以您的需求才是首當其要





我們希望透過完善的溝通，與團隊的專業堅持，不斷提高生活品質做出貢獻。未來，九木也會秉持「傾聽」、「堅持」的信念，繼續前行。





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新北、桃園地區（林口、中壢）﻿