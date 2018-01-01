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九木室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 Taiwan, New Taipei City, 林口區
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    • 新北鶯歌｜詹小姐, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 客廳
    新北鶯歌｜詹小姐, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 客廳
    新北鶯歌｜詹小姐, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 客廳
    新北鶯歌｜詹小姐
    隱藏多餘的格局線條，創造簡約又舒適的休閒空間-新北泰山｜明日城, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 廚房
    隱藏多餘的格局線條，創造簡約又舒適的休閒空間-新北泰山｜明日城, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 客廳
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    桃園中壢｜大清哈弗, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 客廳
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    桃園中壢｜大清哈弗
    桃園南崁｜君璽, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 客廳
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    桃園南崁｜君璽
    桃園八德｜竹風鳳凰, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    桃園八德｜竹風鳳凰
    新北三重｜公寓, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 客廳
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    新北三重｜公寓, 九木室內裝修設計有限公司 九木室內裝修設計有限公司 客廳
    新北三重｜公寓
    顯示全部39專案

    九木堅持以「家」為優先，做好每一個細節且傾聽每位居住者生活中最迫切的需要


    由於每個家都是獨一無二的，不同的生活習慣所呈現的生活型態皆有所不同，所以您的需求才是首當其要


    我們希望透過完善的溝通，與團隊的專業堅持，不斷提高生活品質做出貢獻。未來，九木也會秉持「傾聽」、「堅持」的信念，繼續前行。


    【 預約諮詢 】﻿

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    → 臉書私訊

    → 電話聯繫：（02）2609 - 8886﻿

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    → 官方 line：@gld3667i（需打@）﻿

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    → 在官網填諮詢單： http://www.9wood.com.tw/contact.php﻿

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    （ 九木將儘快聯繫您，和您確認並安排時間進行初步溝通 ）﻿

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    【 設計費用 】﻿

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    設計師將免費提供丈量及第一次的設計、提案服務﻿

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    雙方進行工程估價及進度討論，確認好並簽約後，才需依照估價出來的價格分階段付費﻿

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    ☞ 九木門市：新北市林口區忠孝路308巷20號﻿

    ﻿

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    【 接案範圍 】﻿

    ﻿

    新北、桃園地區（林口、中壢）﻿

    服務
    整體室內規劃
    服務區域
    • 新北市林口區
    • Taiwan
    • New Taipei City
    • 林口區
    公司獎項
    • 2018 台灣品質保證金像獎
    • 2019 公益節公益大使
    地址
    忠孝路308巷20號
    24447 Taiwan, New Taipei City, 林口區
    台灣
    +886-26098886 www.9wood.com.tw
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