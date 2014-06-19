專精於「新屋室內設計裝潢」及「舊屋翻新增建」的專業公司團隊。創立20餘年來始終堅持，不論是在工程品質上的要求或是與客戶的互動及溝通，「我們」有著比您更嚴格的要求，而且「我們」有自己的傢俱工廠，可在不同的個案需求，給予不同的施工方式，不論是不同喜好的裝潢設計風格或是舊屋翻新、房屋增建、擴建、捉漏處理及水電、木工...等，各項房屋修繕的工程疑難，都可以為您解決，打造出專屬完美的生活空間。
不論是大小工程，「我們」都能夠在一貫的品質堅持與恰如其分的設計美學下，完美達成每個客戶交付的任務。「我們」將是您值得信賴與託付的最佳團隊。歡迎來電諮詢，「我們」會有專業設計師到府服務，(07)2252828
- 服務
- 泰坦室內設計‧萬仟工程有限公司 / 高雄舊屋翻修整體規劃‧高雄室內設計房屋改造 •住宅、別墅 •醫院、診所 •飯店、幼稚園 •居家空間設計 •商業空間設計 •辦公空間設計 •傢俱設計/傢俱訂製 •藝術玻璃設計 •各類室內設計、室內裝潢、豪宅別墅設計裝潢、新屋裝潢、居家設計裝潢、房屋裝潢設計、室內整修、房屋整修、室內設計、設計裝潢、室內設計規劃、規劃施工、櫥櫃設計、傢俱設計訂製、系統櫥櫃、系統傢俱、多功能傢俱訂製、藝術玻璃設計施工。
- 服務區域
- 高雄市
- 公司獎項
- 總監 萬自立
- •樹德科技大學建築與室內設計碩士
- •樹德科技大學業界專家講師
- •中華民國室內設計協會(CSID)會員
- •高雄市室內裝修商業同業公會(KAID)會員
- •智慧綠建築專業人員102年度培訓完畢
- •勞動部勞動力發展署「明師高徒計畫」特聘講師
- •台北市中山社區大學「打造夢想退休住宅-智慧綠翻修與
- 退休住宅銀髮住宅」講師_萬自立
- •2014/06/19 中廣「中小企業通」訪談
- •自己的退休住宅自己打造！
- 台北市中山社區大學「打造夢想退休住宅─智慧綠翻修與退休住宅銀髮住宅」熱烈招生中！
- 講師：萬自立 / 泰坦室內設計/萬仟工程公司總監 / （2015年3月開課點我報名）
- •獲獎： ◦2012年金點設計獎工業類獎
- ◦2020台灣家具創新未來設計競賽社會福祉獎
- •發表： ◦2012中華民國景觀學會學術論壇發表
- ◦2013第九屆中華民國空間設計學會學術研討會發表
- ◦2013樹德科技大學建築與室內設計論文發表
- •專利裝潢商品： ◦再生木工藝家具-新型第M448208號
- ◦2x8系列積木天花板-新型第M472083號
- ◦2x8系列積木地板-新型第M472087號
- ◦2x8系列積木壁板-新型第M467697號
- ◦1:2系列積木天花板-新型第M478043號
- ◦1:2系列積木壁板-新型第M479333號
- ◦1:2系列積木地板-新型第M479955號
- 顯示全部31獎項
- 地址
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