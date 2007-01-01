遵櫃系統傢俱屬於宝亞工程體系之一，宝亞工程創立於西元2007年，承包政府行政機構、醫院、學校、居家、飯店、捷運站…等，系統櫃安裝工程。

宝亞工程以將心比心，追求完美的工作態度，堅持高規格施工品質，才有辦法通過嚴格審查，並在短時間內備受肯定，成為國內系統櫃安裝業界的績優廠商，工程範圍涵蓋本島以外地區。

近年來國人環保意識抬頭及生活品質提升，為替社會大眾服務以及把關，於西元2014年3月13號，成立遵櫃系統傢俱，由多年施工經驗的宝亞工程團隊帶領，並嚴格謹慎為您把關每個環節，為了就是讓您有一個安心及舒適的生活環境。

遵櫃系統傢俱秉持著專業、負責的服務精神以及對環境最無害、人體最健康的產品為出發點來為每位客戶設計以及規劃居家環境。

遵櫃傢俱非常重視客戶的意見以及感受，與客戶之間的互動溝通以使聽取需求並參與共同打造夢想中的居家空間，是我們保證能夠給客戶最優質的服務與品質。

遵櫃系統傢俱提供平易近人的價格且擁有工廠直營的板材，替每位客戶掌握高規格的品質，讓每位客戶都能夠輕鬆客製化擁有獨一無二的夢想居家空間。

我們承諾:

1. 免費服務 (免費丈量 免費規劃 免費諮詢)

2. 專業規劃 (依客戶需求規畫，以最少的預算享受最大效益) 3. 合理報價 (提供透明化明細報價) 4. 責任保固 (10年完善售後服務) 5. 快速維修 (申報維修24小時內專人至府維修。目前限新竹以北)