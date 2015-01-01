本公司秉著客戶至上的態度，以客戶需求為中心，以客戶需求為出發點做為設計規劃的發想，為客戶量身打造一個舒適優雅的空間。我們的專業設計施工團隊，為客戶從設計規劃到施工提供一整套完整的專業服務。主持設計師黃世孟曾服務於知名的李祖原建築師事務所，並參與過許多知名建案的建築設計與室內設計，如台北101、小碧潭捷運站聯開案美河市、京站聯開案、新店捷運站聯開案碧潭有約等。多年累積的豐富經驗必能為客戶提供高品質最可靠的服務。
- 服務
- 住宅，辦公室，商業空間。新屋裝潢，舊屋翻修 專業設計規劃，責任施工保固。我們的專業設計施工團隊，為您量身打造一個舒適的空間。
- 服務區域
- 台灣區與台北市
- 公司獎項
- 主持設計師：黃世孟 Sherman Huang
- 美國華盛頓州立大學建築科學研究學系 Washington State University
- 美國華盛頓州立大學建築系 Washington State University
- 中華民國建築物室內設計合格技術士
- 中華民國建築物室內裝修工程管理合格技術士
- 寰邑室內裝修有限公司 Hi+Design Interior.Architecture.Furniture.
- 統一編號：24929204
- 地址
-
杭州南路一段99號2樓
100 台北市
台灣
+886-233224383
法律聲明
寰邑室內裝修有限公司 Hi+Design Interior.Architecture.Furniture.
統一編號：24929204
主持設計師：黃世孟 Sherman Huang
美國華盛頓州立大學建築系Washington State University
中華民國建築物室內設計合格技術士
中華民國建築物室內裝修工程管理合格技術士