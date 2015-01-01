本公司秉著客戶至上的態度，以客戶需求為中心，以客戶需求為出發點做為設計規劃的發想，為客戶量身打造一個舒適優雅的空間。我們的專業設計施工團隊，為客戶從設計規劃到施工提供一整套完整的專業服務。主持設計師黃世孟曾服務於知名的李祖原建築師事務所，並參與過許多知名建案的建築設計與室內設計，如台北101、小碧潭捷運站聯開案美河市、京站聯開案、新店捷運站聯開案碧潭有約等。多年累積的豐富經驗必能為客戶提供高品質最可靠的服務。