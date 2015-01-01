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Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • 礁溪溫泉度假湯屋, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 客廳 磚塊 Wood effect
    礁溪溫泉度假湯屋, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 隨意取材風玄關、階梯與走廊 木頭
    礁溪溫泉度假湯屋, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 客廳 木頭 Wood effect
    +11
    礁溪溫泉度假湯屋
    新北市五股區九揚萊茵堡電梯住宅, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 現代風玄關、走廊與階梯
    新北市五股區九揚萊茵堡電梯住宅, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    新北市五股區九揚萊茵堡電梯住宅, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 客廳電視櫃 大理石 White
    +14
    新北市五股區九揚萊茵堡電梯住宅
    宜蘭市筊白一路別墅案, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 別墅
    宜蘭市筊白一路別墅案, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    宜蘭市筊白一路別墅案, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +12
    宜蘭市筊白一路別墅案
    台北市遼寧街老公寓住宅改造案, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 客廳
    台北市遼寧街老公寓住宅改造案, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 廚房
    台北市遼寧街老公寓住宅改造案, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 隨意取材風玄關、階梯與走廊
    +12
    台北市遼寧街老公寓住宅改造案
    桃園市亞洲航太有限公司, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 辦公空間與店舖
    桃園市亞洲航太有限公司, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 牆面
    桃園市亞洲航太有限公司, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 牆面
    +13
    桃園市亞洲航太有限公司
    蘆洲區鄉村風住宅, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
    蘆洲區鄉村風住宅, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
    蘆洲區鄉村風住宅, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 餐廳
    +6
    蘆洲區鄉村風住宅
    顯示全部10專案

    本公司秉著客戶至上的態度，以客戶需求為中心，以客戶需求為出發點做為設計規劃的發想，為客戶量身打造一個舒適優雅的空間。我們的專業設計施工團隊，為客戶從設計規劃到施工提供一整套完整的專業服務。主持設計師黃世孟曾服務於知名的李祖原建築師事務所，並參與過許多知名建案的建築設計與室內設計，如台北101、小碧潭捷運站聯開案美河市、京站聯開案、新店捷運站聯開案碧潭有約等。多年累積的豐富經驗必能為客戶提供高品質最可靠的服務。

    服務
    住宅，辦公室，商業空間。新屋裝潢，舊屋翻修 專業設計規劃，責任施工保固。我們的專業設計施工團隊，為您量身打造一個舒適的空間。
    服務區域
    台灣區與台北市
    公司獎項
    • 主持設計師：黃世孟 Sherman Huang
    • 美國華盛頓州立大學建築科學研究學系 Washington State University
    • 美國華盛頓州立大學建築系 Washington State University
    • 中華民國建築物室內設計合格技術士
    • 中華民國建築物室內裝修工程管理合格技術士
    • 寰邑室內裝修有限公司 Hi+Design Interior.Architecture.Furniture.
    • 統一編號：24929204
    地址
    杭州南路一段99號2樓
    100 台北市
    台灣
    +886-233224383
    法律聲明

    寰邑室內裝修有限公司 Hi+Design Interior.Architecture.Furniture.

    統一編號：24929204

    主持設計師：黃世孟 Sherman Huang

    美國華盛頓州立大學建築系Washington State University

    中華民國建築物室內設計合格技術士 

    中華民國建築物室內裝修工程管理合格技術士

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