你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
禾御建築室內設計有限公司
室內設計師與裝修公司 台中市
概覽 2專案 (2) 0創意點子簿 (0)
評論 (3)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 理想住宅, 禾御建築室內設計有限公司 禾御建築室內設計有限公司 房子
    理想住宅, 禾御建築室內設計有限公司 禾御建築室內設計有限公司 房子
    理想住宅, 禾御建築室內設計有限公司 禾御建築室內設計有限公司 浴室
    +18
    理想住宅
    建築設計, 禾御建築室內設計有限公司 禾御建築室內設計有限公司 房子
    建築設計, 禾御建築室內設計有限公司 禾御建築室內設計有限公司 房子
    建築設計, 禾御建築室內設計有限公司 禾御建築室內設計有限公司 房子
    +5
    建築設計

    我喜歡如此定義設計:引人遐想、自由、狂野、貼心、有秩序，並且有系統的意義思維，讓它們存在於最貼近人性的舒適感中，包括肉眼所見、空間流動、色彩與感官層面。在我的生活中，沒有一分鐘不再工作，而我信仰我的堅持、熱愛我的設計。我深信如此的定律:當您存在於充滿美感的空間中，能增加自信、拓展人緣、安定心靈，是成功的基本層面。秉持著這樣的理念，我想塑造以您為本回歸心靈的那個層面。

    包含:

    住宅空間 Residential Space

    建築設計Architecture

    商業空間 Commercial Space

    公共公設Hospitality

    廠辦規劃 Working Space

    樣品屋Show flat

    榮獲:

    2016年  澳洲Good Design大獎

    2016年  新加坡室內設計大獎

    2016年  倫敦設計大獎

    2017年  義大利 A' Designg設計大獎

    2017年  美國 IDA 設計大獎

    2017年  德國紅點概念設計獎

    服務區域
    台灣全地區設計及工程、全球的設計案與台中市
    公司獎項
    • 2016年  澳洲Good Design大獎
    • 2016年  新加坡室內設計大獎
    • 2016年  倫敦設計大獎
    • 2017年  義大利 A' Designg設計大獎
    • 2017年  美國 IDA 設計大獎
    • 2017年  德國紅點概念設計獎
    地址
    太原路一段492號
    404 台中市
    台灣
    +886-422080355 www.heryudesign.com

    評論

    Jancy Chu
    約5年前
    藍虹凱
    約3年前
    王怡文
    臭小子的设计师。
    近5年前
    Show all 3 reviews
      Add SEO element