我喜歡如此定義設計:引人遐想、自由、狂野、貼心、有秩序，並且有系統的意義思維，讓它們存在於最貼近人性的舒適感中，包括肉眼所見、空間流動、色彩與感官層面。在我的生活中，沒有一分鐘不再工作，而我信仰我的堅持、熱愛我的設計。我深信如此的定律:當您存在於充滿美感的空間中，能增加自信、拓展人緣、安定心靈，是成功的基本層面。秉持著這樣的理念，我想塑造以您為本回歸心靈的那個層面。
包含:
住宅空間 Residential Space
建築設計Architecture
商業空間 Commercial Space
公共公設Hospitality
廠辦規劃 Working Space
樣品屋Show flat
榮獲:
2016年 澳洲Good Design大獎
2016年 新加坡室內設計大獎
2016年 倫敦設計大獎
2017年 義大利 A' Designg設計大獎
2017年 美國 IDA 設計大獎
2017年 德國紅點概念設計獎
- 服務區域
- 台灣全地區設計及工程、全球的設計案與台中市
- 公司獎項
- 2016年 澳洲Good Design大獎
- 2016年 新加坡室內設計大獎
- 2016年 倫敦設計大獎
- 2017年 義大利 A' Designg設計大獎
- 2017年 美國 IDA 設計大獎
- 2017年 德國紅點概念設計獎
- 地址
-
太原路一段492號
404 台中市
台灣
+886-422080355 www.heryudesign.com