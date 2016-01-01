13 種造型各異的美麗浴缸款式

生活中最令你嚮往的時光是什麼樣的時刻呢？各人的喜好不同，有人喜歡在天色漸亮時，伴著晨曦來杯香醇咖啡；有人熱愛在周末時與心上人享受一頓燭光晚餐。但如果有一項每天都必須進行，卻能讓你徹底放鬆身心靈的活動，而且還能在私密空間裡度過一段靜謐不被打擾的時光，那肯定就是沐浴的時刻了！想像一下，泡在舒適的浴缸裡，在柔軟的淨水包圍下，一邊享受著輕音樂，一邊啜飲美酒佳釀，會是一種多麼醉人的畫面？今天特別為你介紹 13 種造型各異的美麗浴缸款式，小心，可別一看就醉倒了喔！

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