SATSYS歐洲多功能綠建材

可取代非結構性的水泥、磁磚、鐵皮等牆體表面材料

產品特色為隔熱、保溫、防水、防潮、隔音、防霉、防苔、防壁癌

使建築物低耗能源可達成冬暖夏涼效果，產品通過歐洲各項檢測，牢固耐用，健康安全

ThermoIN (德膜)及Multisan (膜麗閃)取得以下標章 :

德國優良居家生活認證 / 義大利綠建築協會標章 / 加拿大綠建築協會會員標章 / 德國環保安全檢驗標章 / 歐盟藍天使標章

敝公司目前引進以下產品，用於內牆、外牆、露台、屋頂使用以及其他產品應用

ThermoIN (德膜) : 粒徑0~0.5mm

官方產品名稱 : 隔熱與修復用砂漿，完美牆面塗料.全效修復塗料®

產品應用 : 表面塗佈

Multisan (膜麗閃) : 粒徑0~2mm

官方產品名稱 : 隔熱與修復用砂漿，完美牆面塗料.全效修復塗料 (T．R)

產品應用 : 修補

原廠影片經翻譯後YouTube連結 :

SATSYS 歐洲多功能綠建材-透氣測試

https://www.youtube.com/watch?v=cgHoCJpNrJk

SATSYS 歐洲多功能綠建材-耐燃測試

https://www.youtube.com/watch?v=dZhk2SbS6fY

SATSYS 歐洲多功能綠建材-防水測試

https://www.youtube.com/watch?v=VHVBCEpIQ5Y

SATSYS 歐洲多功能綠建材-產品&施工

https://www.youtube.com/watch?v=bWrx8ieT3WM

SATSYS技術公司生產之砂漿混合產品(Multisan，ThermoUM，Thermoum Xtra，ThermoSAN和ThermoIN) 在下述地區的認證授權經銷商：

台灣、中國、蒙古、日本、韓國、越南、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞、新加坡、菲律賓、汶萊。

歡迎國內建築師、建築事務所、建設公司、營造工程公司、大型建築物業主選用

歡迎亞洲地區國家代理商洽談合作

亞洲總代理 : Advanced Building Materials International Co.,Ltd.

業務行銷 : Mike CHIANG 886-935088069 / hopemike@seed.net.tw