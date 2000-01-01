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Advanced Building Materials International Co.,Ltd.
磁磚與石材 桃園市
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    • 台灣桃園市湧光禪寺外牆內牆新建工程, Advanced Building Materials International Co.,Ltd. Advanced Building Materials International Co.,Ltd.
    台灣桃園市湧光禪寺外牆內牆新建工程, Advanced Building Materials International Co.,Ltd. Advanced Building Materials International Co.,Ltd.
    台灣桃園市湧光禪寺外牆內牆新建工程, Advanced Building Materials International Co.,Ltd. Advanced Building Materials International Co.,Ltd.
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    台灣桃園市湧光禪寺外牆內牆新建工程

    SATSYS歐洲多功能綠建材

    可取代非結構性的水泥、磁磚、鐵皮等牆體表面材料

    產品特色為隔熱、保溫、防水、防潮、隔音、防霉、防苔、防壁癌

    使建築物低耗能源可達成冬暖夏涼效果，產品通過歐洲各項檢測，牢固耐用，健康安全

    ThermoIN (德膜)及Multisan (膜麗閃)取得以下標章 :

    德國優良居家生活認證 / 義大利綠建築協會標章 / 加拿大綠建築協會會員標章 / 德國環保安全檢驗標章 / 歐盟藍天使標章

    敝公司目前引進以下產品，用於內牆、外牆、露台、屋頂使用以及其他產品應用

    ThermoIN (德膜) : 粒徑0~0.5mm

    官方產品名稱 : 隔熱與修復用砂漿，完美牆面塗料.全效修復塗料®

    產品應用 : 表面塗佈

    Multisan (膜麗閃) : 粒徑0~2mm

    官方產品名稱 : 隔熱與修復用砂漿，完美牆面塗料.全效修復塗料 (T．R)

    產品應用 : 修補

    原廠影片經翻譯後YouTube連結 :

    SATSYS 歐洲多功能綠建材-透氣測試

    https://www.youtube.com/watch?v=cgHoCJpNrJk

    SATSYS 歐洲多功能綠建材-耐燃測試

    https://www.youtube.com/watch?v=dZhk2SbS6fY

    SATSYS 歐洲多功能綠建材-防水測試

    https://www.youtube.com/watch?v=VHVBCEpIQ5Y

    SATSYS 歐洲多功能綠建材-產品&施工

    https://www.youtube.com/watch?v=bWrx8ieT3WM

    SATSYS技術公司生產之砂漿混合產品(Multisan，ThermoUM，Thermoum Xtra，ThermoSAN和ThermoIN) 在下述地區的認證授權經銷商：

    台灣、中國、蒙古、日本、韓國、越南、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞、新加坡、菲律賓、汶萊。

    歡迎國內建築師、建築事務所、建設公司、營造工程公司、大型建築物業主選用

    歡迎亞洲地區國家代理商洽談合作

    亞洲總代理 : Advanced Building Materials International Co.,Ltd.

    業務行銷 : Mike CHIANG 886-935088069 / hopemike@seed.net.tw

    服務
    節能環保外牆內牆漿砂材料銷售-亞洲總代理
    服務區域
    亞洲地區(印度除外)
    公司獎項
    • 1.德國優良居家生活認證
    • 2.義大利綠建築協會標章
    • 3.加拿大綠建築協會會員標章
    • 4.德國環保安全檢驗標章
    • 5.歐盟藍天使標章
    地址
    中壢區五族二街168號1樓
    320 桃園市
    台灣
    +886-935088069
    法律聲明

    歡迎國內建築師、建築事務所、建設公司、營造工程公司、大型建築物業主選用

    歡迎亞洲地區國家代理商洽談合作

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